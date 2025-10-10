¥Þ¥ó¥â¥°¥é¥Õ¥£¡¼¤Î½é²ó¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤½÷À¡¢Æý¤¬¤ó¤Ë¤è¤ëÄ¹´üÅª¤Ê»àË´¥ê¥¹¥¯¤¬£´£°¡óÁý¡¡¿·¸¦µæ
¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÆý¤¬¤ó¤Î½é²ó¸¡¿Ç¤ò¼õ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿½÷À¤Ï¡¢Æý¤¬¤ó¤Ë¤è¤ëÄ¹´üÅª¤Ê»àË´¥ê¥¹¥¯¤¬£´£°¡ó¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡££¹·î£²£´Æü¤Ë³Ø½Ñ»ï£Â£Í£Ê¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¸¦µæ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸¦µæ¤Ï¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î£´£°Ëü¿ÍÄ¶¤Î½÷À¤òÂÐ¾Ý¤ËºÇÄ¹£²£µÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÄÉÀ×Ä´ºº¤·¤¿¤â¤Î¡£
½÷À¤¬Æý¤¬¤ó¸¡¿Ç¤Î¼õ¿Ç¤ò»Ï¤á¤ë¤Ù¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ä¡¢½é²ó¸¡¿Ç¤ÎÃÙ¤ì¤¬Ä¹´üÅª¤Ê¤¬¤ó»àË´¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ëÍýÍ³¡¢¥Þ¥ó¥â¥°¥é¥Õ¥£¡¼¤Î¤Û¤«¤Ë¼õ¤±¤ë¤Ù¤¸¡ºº¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Îµ¿Ìä¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢£Ã£Î£Î¤Î¥¦¥§¥ë¥Í¥¹ÀìÌç²È¥ê¥¢¥Ê¡¦¥¦¥§¥ó»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¥¦¥§¥ó»á¤Ï¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥óÂç³Ø¤ÎµßµÞ°å¤ÇÈó¾ï¶Ð½Ú¶µ¼ø¡£¥á¥ê¡¼¥é¥ó¥É½£¥Ü¥ë¥Æ¥£¥â¥¢¤Î±ÒÀ¸¶ÉÄ¹¤òÌ³¤á¤¿·ÐÎò¤â»ý¤Ä¡£
£Ã£Î£Î¡§Æý¤¬¤ó¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤«¡©
¥¦¥§¥ó»á¡§ÊÆ¼ÀÉÂÂÐºö¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê£Ã£Ä£Ã¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÏÆý¤¬¤ó¤Ï½÷À¤Î´Ö¤Ç£²ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¯Øí´µ¡Ê¤ê¤«¤ó¡Ë¤¹¤ë¤¬¤ó¤Ç¡¢½÷À¤Î¤¬¤ó¤Ë¤è¤ë»à°ø¤Î£²°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡££²£°£²£²Ç¯¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ¤Ç¿·¤¿¤Ë£²£·Ëü£¹£°£°£°¿ÍÄ¶¤Î½÷À¤¬Æý¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢£²£³Ç¯¤Ë¤Ï£´Ëü£²£°£°£°¿Í¤¢¤Þ¤ê¤Î½÷À¤¬Æý¤¬¤ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
£²·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Êó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦¤Ç¤Ï£²£°¿Í¤Ë£±¿Í¤Î½÷À¤¬À¸³¶¤ÇÆý¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¥Ú¡¼¥¹¤¬Â³¤±¤Ð¡¢£µ£°Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÇ¯´Ö£³£²£°Ëü¿Í¤¬¿·¤¿¤ËÆý¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢£±£±£°Ëü¿Í¤¬Æý¤¬¤ó´ØÏ¢¤ÇË´¤¯¤Ê¤ë¤È¸¦µæ¼Ô¤é¤Ï¿äÄê¤¹¤ë¡£
Áá´ü¤Î¸¡¿Ç¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤À¡£Æý¤¬¤ó¤ÏºÇ¤âÁá´ü¤ÎÃÊ³¬¤Ç¿ÇÃÇ¡¦¼£ÎÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ºÇÎÉ¤ÎÍ½¸å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤é¤À¡£ÊÆ¤¬¤ó¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æý¤¬¤ó¤¬Å¾°Ü¤¹¤ëÁ°¤Î¶É½êÃÊ³¬¤Ç¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢£µÇ¯À¸Â¸Î¨¤Ï£¹£¹¡ó¤ò¾å²ó¤ë¡£¤¬¤ó¤¬Â¾Â¡´ï¤ËÅ¾°Ü¤·¤¿¸å¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢À¸Â¸Î¨¤ÏÌó£³£²¡ó¤Ë¤Þ¤ÇÄã²¼¤¹¤ë¡£
£Ã£Î£Î¡§½÷À¤Ï¤¤¤Ä¤«¤éÆý¤¬¤ó¸¡¿Ç¤ò»Ï¤á¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¥¦¥§¥ó»á¡§ºòÇ¯¡¢ÊÆÍ½ËÉ°åÎÅÀìÌç°Ñ°÷²ñ¡Ê£Õ£Ó£Ð£Ó£Ô£Æ¡Ë¤Ï¡¢ÂçÈ¾¤Î½÷À¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Þ¥ó¥â¥°¥é¥Õ¥£¡¼¼õ¿Ç³«»Ï¿ä¾©Ç¯Îð¤ò£´£°ºÐ¤Ë°ú¤²¼¤²¤¿¡£¤³¤Î»Ø¿Ë¤Ï¡¢½÷À¤Ï£·£´ºÐ¤Þ¤Ç£±Ç¯¤ª¤¤Ë¥Þ¥ó¥â¥°¥é¥Õ¥£¡¼¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦´«¤á¤Æ¤¤¤ë¡££·£µºÐ°Ê¾å¤Î½÷À¤¬¸¡¿Ç¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¤ÈÁêÃÌ¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¿ä¾©¤Ï¡¢Æý¤¬¤ó¤ÎÊ¿¶ÑÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ò»ý¤Ä¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¿Í¤Ï¡¢¼õ¿Ç³«»Ï¤òÁá¤¯¤¹¤Ù¤¤«¡¢³ÖÇ¯¤è¤ê¤âÉÑÈË¤Ë¼õ¤±¤ë¤Ù¤¤«¤É¤¦¤«¤ò°åÎÅµ¡´Ø¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤¹¤ë¡£¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ëÍ×°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¶»Éô¤Ø¤ÎÊü¼ÍÀþ¾È¼ÍÎò¡¢ÆÃÄê¤Î°äÅÁ»ÒÊÑ°Û¡¢Êì¿Æ¤ä»ÐËå¤È¤¤¤Ã¤¿Âè°ìÅÙ¶á¿Æ¼Ô¤ËÆý¤¬¤óØí´µ¼Ô¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
£Ã£Î£Î¡§º£²ó¤Î¿·¤·¤¤¸¦µæ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥¦¥§¥ó»á¡§¸¦µæ¤Ï¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î½÷À£´£³Ëü£²£·£·£µ¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÇÄ¹£²£µÇ¯´ÖÄÉÀ×Ä´ºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½é²ó¤Î¥Þ¥ó¥â¥°¥é¥Õ¥£¡¼¸¡¿Ç¤Ë¾·¤«¤ì¤¿½÷À¤Î¤¦¤Á¡¢Ìó£³Ê¬¤Î£±¤¬¼õ¿Ç¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼õ¿Ç¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿½÷À¤Ï¤½¤Î¸å¤Î¸¡¿Ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼õ¿Ç¤¹¤ë³ä¹ç¤¬Äã¤¯¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¿Ê¹Ô¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÆý¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤ë³ä¹ç¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥â¥°¥é¥Õ¥£¡¼¤Î½é²ó¸¡¿Ç¤ò¼õ¿Ç¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿½÷À¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸£³¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤ë³ÎÎ¨¤Ï¡¢½é²ó¸¡¿Ç¤ò¼õ¤±¤¿½÷À¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ£±¡¥£µÇÜ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸£´¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤ë³ÎÎ¨¤Ï£³¡¥£¶ÇÜ¹â¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£¤³¤Î½¸ÃÄ¤Î£²£µÇ¯¸å¤ÎÆý¤¬¤ó¤Ë¤è¤ë»àË´Î¨¤Ï¡¢½é²ó¸¡¿Ç¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¸²Ãø¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢ÁêÅö¤Ê´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÂçµ¬ÌÏ¤Ê½¸ÃÄ¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÇÃíÌÜ¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£¸¦µæ¼Ô¤é¤Ïº£²ó¤ÎÃÎ¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë°åÎÅÀ©ÅÙ¤ò»ý¤Ä¹ñ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î½¸ÃÄ¤Ë¤ÏÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸¡¿Ç¤ò¼õ¤±¤º¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¬¤óØí´µÎ¨¤Î¾å¾º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯À¤³¦Ãæ¤ÇÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤À¤í¤¦¡££Â£Í£Ê»ï¤ÎÉÕ¿ïÏÀÀâ¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥â¥°¥é¥Õ¥£¡¼¤Î½é²ó¸¡¿Ç¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ÏÃ±¤Ê¤ëÃ»´üÅª¤Ê·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¾Íè¤Î·ò¹¯¤ÈÀ¸Â¸¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÄ¹´üÅª¤ÊÅê»ñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
£Ã£Î£Î¡§¸¦µæ¤Ç¤Ï½é²ó¸¡¿Ç¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ä¹´üÅª¤Ê¤¬¤ó»àË´¥ê¥¹¥¯¤ÎÁý²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¥¦¥§¥ó»á¡§½ÅÍ×¤ÊÅÀ¤Ï¡¢½é²ó¸¡¿Ç¤ò¼õ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¸¡¿Ç¤â¤º¤Ã¤È¼õ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ÏÊ£»¨¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×°ø¤¬Íí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Ç§ÃÎÅÙ¤ÎÄã¤µ¡¢¼õ¿Ç¤Î¾ãÊÉ¡¢·ë²Ì¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¶²ÉÝ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤¦¤ë¡£Ê¸²½Åª¤ÊÍ×°ø¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢À¸Â¸Î¨¤¬Äã¤¤¸åÈ¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤ë³ä¹ç¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Èá¤·¤¤¤³¤È¤À¤¬¡¢¤¬¤ó¤Ë¤è¤ë»àË´¤¬Áý¤¨¤¿¡£
£Ã£Î£Î¡§¥Þ¥ó¥â¥°¥é¥Õ¥£¡¼¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢½÷À¤¬¼õ¿Ç¤¹¤Ù¤¸¡ºº¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥¦¥§¥ó»á¡§¥Þ¥ó¥â¥°¥é¥Õ¥£¡¼¤ÏÆýË¼¤Î£ØÀþ¸¡ºº¤Ç¡¢Ê¿¶ÑÅª¤ÊÆý¤¬¤ó¥ê¥¹¥¯¤ò»ý¤ÄÂçÈ¾¤Î½÷À¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¸½àÅª¤Ê¸¡¿Ç¤À¡£Æý¤¬¤ó¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤äÆýË¼£Í£Ò£É¡¢Ä¶²»ÇÈ¸¡ºº¤Ê¤É¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤ò¿ä¾©¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¹âÇ»ÅÙÆýÁ£¤Î½÷À¤Î¾ì¹ç¡¢¥Þ¥ó¥â¥°¥é¥Õ¥£¡¼¤Ç¤ÏÆý¤¬¤ó¤Î¸¡½Ð´¶ÅÙ¤¬²¼¤¬¤ë¤¿¤á¡¢ÄÉ²Ã¤Î¸¡ºº¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¤è¤¤¡£
£Ã£Î£Î¡§ÆýË¼¤Î¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¥¦¥§¥ó»á¡§¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÏÄê·¿Åª¤Ê¸¡¿Ç¤È¤·¤Æ¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¥Þ¥ó¥â¥°¥é¥Õ¥£¡¼¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢½÷À¤Ï¼«Ê¬¤ÎÆýË¼¤Î¸«¤¿ÌÜ¤ä´¶¿¨¤òÇÄ°®¤·¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊÑ²½¤¬¤Ê¤¤¤«µ¤¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¸¡¿Ç¤È¿ÇÃÇ¤ò¶èÊÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤À¡£¥Þ¥ó¥â¥°¥é¥Õ¥£¡¼¤Ï¡¢¾É¾õ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¸¡ºº¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Ö¤ä¤·¤³¤ê¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¬¤ó¤Î²ÄÇ½À¤¬¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ëÊÑ²½¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆýÆ¬Ê¬Èç¡¢ÆýË¼¤ÎÄË¤ß¤ä¼ð¤ì¡¢Æý¼ó¤äÆýË¼¤Î¿§¤ÎÊÑ²½¡¢Æý¼ó¤ÎÆâÂ¦¤Ø¤Î¶Ê¤¬¤ê¡¢ÏÆ¤Î²¼¤äº¿¹üÉÕ¶á¤Î¥ê¥ó¥ÑÀá¤ÎÄË¤ß¤ä³ÈÄ¥¡¢ÆýË¼¤ÎÀÖ¤ß¤äÈéÉæ¤ÎÇí¤¬¤ì¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿ÊÑ²½¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤¹¤ë¡£
£Ã£Î£Î¡§½÷À¤ÎÆý¤¬¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²¿¤«ÂÐºö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥¦¥§¥ó»á¡§¤¢¤ë¡£Æý¤¬¤ó¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯Í×°ø¤Ï¡¢µÊ±ì¡¢²áÅÙ¤Î°û¼ò¡¢²áÂÎ½Å¡¢ÈîËþ¤Ê¤É¤À¡£¶Ø±ì¤·¡¢°û¼òÎÌ¤ò¸º¤é¤·¡¢·ò¹¯Åª¤ÊÂÎ½Å¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿½¬´·¤Ï¡¢Æý¤¬¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤ë¤Î¤ËÍ¸ú¤À¡£¤Þ¤¿¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤·¡¢±ÉÍÜ²Á¤Î¹â¤¤¿©»ö¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¬¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·ò¹¯¾õÂÖÁ´ÈÌ¤ò²þÁ±¤Ç¤¤ë¡£