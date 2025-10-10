·¦ÄÍÍÎ²ð¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥¨¥ê¥«¡¦¥µ¥ï¥¸¥ê¤È¶¦±é¤Ç¤¤Æ¡×¡ÈÀ¤³¦¤Î¥ê¥Ù¥í¡É¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤À±ï¤Ë´¶¼Õ½Ò¤Ù¤ë
ÇÐÍ¥·¦ÄÍÍÎ²ð¡Ê46¡Ë¤¬10Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëD2C¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖDIG¡Ê¥Ç¥£¥°¡Ë¡×¥Ö¥é¥ó¥É¥í¡¼¥ó¥Á²ñ¸«¤Ë¥Ó¥Ç¥ª½Ð±é¤·¡¢Æ±¤¸¤¯¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î½÷Í¥Âô¿¬¥¨¥ê¥«¡Ê39¡Ë¤È¤ÎÌó15Ç¯¥Ö¥ê¤Î¶¦±é¤ò´î¤ó¤À¡£
¡ÈÀ¤³¦¤Î¥ê¥Ù¥í¡É¤È¤·¤ÆÌ¾¤ò¤Ï¤»¡¢º£¤â¸½Ìò¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¡¢À¾Â¼¹¸°ì¡Ê52¡Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡£·¦ÄÍ¤Ï¥É¥é¥Þ»£±Æ¤ÇÍè¾ì¤¬¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ï¤Ó¤Ä¤Ä¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥¨¥ê¥«¡¦¥µ¥ï¥¸¥ê¤È»£±Æ¤Ç¶¦±é¤Ç¤¤Æ¡¢ÍÛµ¤¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È»£±Æ¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÖDIG¡×¤Ï¥ê¥Ù¥í¤È¤·¤ÆÀäÌ¯¤Ê¥È¥¹¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¿À¾Â¼¤Î¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£·¦ÄÍ¤Ï¡Öº£²ó¤Ï¤Þ¤µ¤·¤¯DIG¤¬ËÍ¤é¤ò¤Ä¤Ê¤®Ä¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤´°ì½ï¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ²ñ¾ì¤Ë¥Ö¥é¥ó¥Éº¢¥í¥´¤ÎÆþ¤Ã¤¿Àã¤À¤ë¤Þ¥±¡¼¥¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£
Âô¿¬¤â¡Ö·¦ÄÍ¤µ¤ó¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»£±Æ¤Ç¤â15Ç¯¤Ö¤ê¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Ê¤¯¤Æ¡£Á´Á³¤Ä¤¤ºÇ¶á¤â²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¤¹¤´¤¯ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤·¡¢µï¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥±¡¼¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿2¿Í¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¼Ì¿¿²È¤Î¥ì¥¹¥ê¡¼¡¦¥¡¼»á¤¬»£±Æ¡£¥ì¥¹¥ê¡¼»á¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯²Ú¤ä¤«¤Ê¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í§¾ð¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖDIG¡×¤ÏÀ¾Â¼¤È¼ã¼ê¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î°ìË¡»ÕÂóÌç»á¡¢¥¹¥Î¡¼¥¦¥¨¥¢¤Ê¤É¤ÇÍÌ¾¤ÊBlan¤¬¼ê¤òÁÈ¤ó¤ÇÀ©ºî¡£¤Þ¤º¤Ï¥¹¥Î¡¼¥¦¥¨¥¢¤«¤é»Ï¤á¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ç¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ê¤É³¤³°¤Ø¤ÎÈ¯¿®¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£