¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡¦Â¼¾å¡Ö¾ÆÃñ¤ËÆ¦ÆýÆþ¤ì¤Æ¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¡Ä¡×Æ¦Æý¤Î°Õ³°¤Ê°û¤ßÊýÌÀ¤«¤¹
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡×¤¬£±£°Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥¥Ã¥³¡¼¥Þ¥óÆ¦Æý¡¡£Ð£ò£å£ó£å£î£ô£ó¡¡Æ¦Æý¥Õ¥§¥¹¡¡£²£°£²£µ¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡õÀè¹ÔÂÎ¸³²ñ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡£±£°·î£±£²Æü¤Î¡ÖÆ¦Æý¤ÎÆü¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Æ¦Æý¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¤ª¤¤¤·¤µ¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÅÁ¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡££²¿Í¤ÏÉáÃÊ¤«¤éÆ¦Æý¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤Ï¡Ö²æ¡¹¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ï¡Ø¥½¥¤¡Ù¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¦Æý¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¼Á¡£¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤À¤±°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¤ª¤Ê¤«¤ò²¼¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Â¼¾å¤Ï¡ÖËÍ¤ÎÂÎ·Á¤Ç¤¤¤¦¤ÈÀâÆÀÎÏÌµ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤ª¼ò¤ò¤è¤¯°û¤à¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ¦Æý³ä¤ê¤È¤«¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¾ÆÃñ¤ËÆ¦ÆýÆþ¤ì¤Æ¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ò¡¼¿â¤é¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¼¡¤ÎÆü¡ÊÄ´»Ò¤¬¡Ë¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È°Õ³°¤Ê°û¤ßÊý¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢£±£µÆü¤Ë£´£±ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ëÂ¼¾å¤Ë¡¢Æ¦Éå¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Çºî¤Ã¤¿ÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¡£ÌîÅÄ¤Ï¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤¤Áé¤»¤Ê¤¤¤È¤ä¤Ð¤¤¤Ç¤¹¡£°û¤ß¤Î¸å¤Ë¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢Â¼¾å¤Ï¡ÖÄ¹¤¯¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤â¤ó¤Ê¡£µ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤è¡×¤È¥³¥ó¥Ó¤ÎÍ§¾ð¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï£±£±¡Á£±£³Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¡¦¿·½É¥µ¥¶¥ó¥Æ¥é¥¹¹¾ì¤Ç³«ºÅ¡£Æ¦ÉåÎÁÍý¤ÎÌ¾Å¹¡Ö¤È¤¦¤Õ²°¤¦¤«¤¤¡×¤Ê¤É£µÅ¹ÊÞ¤¬½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¤Î£²¿Í¤¬´Æ½¤¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£