¡È¹â»Ô¥È¥ìー¥É¡É¤Ç±ß°Â¿Ê¤à¡© Í¢Æþ¿©ºà¤ò¼è¤ê°·¤¦¥Õ¥ëー¥Ä¥·¥ç¥Ã¥×¤Ïº£Ä«ÃÍ¾å¤²¤ò·èÃÇŽ¢20±ß¤¯¤é¤¤¹â¤¯¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Ž£
¤ª¼ÙËâ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¥·¥ç¥Ã¥×¡£Å¹Æ¬¤Ë¤Ï¡¢¾ï¤ËÌó60¼ïÎà¤¬¤Ê¤é¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥È¥Ã¥×¥Õ¥ëー¥ÄÈ¬É´Ê¸¡¦ÎëÌÚÏÂ»Ò¼ÒÄ¹¡Ë
Q.±ß°Â¤Î±Æ¶Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¤¹¤´¤¯¼õ¤±¤Þ¤¹¡£Í¢Æþ¿©ºà¤¬Á´ÉôÃÍ¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×
°·¤¦Â¿¤¯¤Ï¹ñ»º¥Õ¥ëー¥Ä¤Ç¡¢»°½ÅŽ¥ÆîÉô¤ä³÷·´¤Î¤ß¤«¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹¬ÅÄÄ®¤ÎÉ®³Á¤¬½Ü¤Ç¤ªÃÍÂÇ¤Á¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¡¦¥Ñ¥¤¥ó¡¦¥°¥ìー¥×¥Õ¥ëー¥Ä¤Ê¤É6¼ïÎà¤ÏÍ¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö±ß°Â¤¬¿Ê¤àÁ°¤Ë»ÅÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¤ò¡¢100±ß¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥°¥ìー¥×¥Õ¥ëー¥Ä¤Ï¡¢¤â¤¦Áê¾ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê±ß°Â¤Î±Æ¶Á¤Ç¡Ë200±ß¤¯¤é¤¤¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢250±ß¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¤ªÃÍÂÇ¤Á¤È´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤±¤ÉÃÍ¾å¤²¤·¤Ê¤¤¤È¡Ä¡×
ÎëÌÚ¼ÒÄ¹¤Ï¡¢½µËö¤«¤é¤Î3Ï¢µÙ¤¬ÌÀ¤±¤ë¤È¡¢·Ð±Ä¤Ø¤Î¥À¥áー¥¸¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÎëÌÚ¼ÒÄ¹¡Ë
¡Ö¤ªÃÍÂÇ¤Á¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¤È´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤±¤É¡¢ÃÍ¾å¤²¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥¥¦¥¤¥Õ¥ëー¥Ä¡¦¥¢¥Ü¥«¥É¡¦¥ª¥ì¥ó¥¸20±ß¤¯¤é¤¤¹â¤¯¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
ÃÍ¾å¤²¤Ï¡¢¤±¤µ»Ô¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ·èÃÇ¤·¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç±ß°Â¤Î±Æ¶Á¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¿¹ñÆâ¤ÎÊª²Á¹â¡£¤½¤ì¤ò¡Ö²¿¤È¤«¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹â»ÔÁíºÛ¤ÎÃÂÀ¸¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÉÔ°Â¤¬Áý¤·¤¿¥Õ¥ëー¥Ä¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¡ÊÎëÌÚ¼ÒÄ¹¡Ë
Q.Í¢ÆþÉÊ¸º¤é¤·¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¤³¤ì¤«¤é½ù¡¹¤Ë¸º¤é¤·¤Þ¤¹¡£À¸³è¼ÔÍ¥Àè¤Î¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¯ºö¡¦À¯¼£¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
