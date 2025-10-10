Æ»Ï©¤Ç¥Ï¥Ö¤Ë¤«¤Þ¤ìÃËÀ»àË´¡¡±âÈþ·²Åç¤Ç11Ç¯¤Ö¤ê¡¡¡Öµ¤²¹¹â¤¯³èÆ°¤¬³èÈ¯¡×¼¯»ùÅç
±âÈþ·²Åç¤Çº£·î4Æü¡¢ÃËÀ¤¬¤Ë¤«¤Þ¤ì¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥Ö¤Ë¤è¤ë»à¼Ô¤Ï2014Ç¯°ÊÍè¡¢11Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£·î4Æü¸á¸å10»þÈ¾¤´¤í¡¢±âÈþ·²Åç¤ÎÆ»Ï©¾å¤ÇÃËÀ¤¬º¸Â¼ó¤ò¥Ï¥Ö¤Ë¤«¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤ÏÉÂ±¡¤ËµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢·ìÀ¶¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤¿¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Íâ5Æü¤ËÉÂ±¡¤Ç»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸©Æâ¤Ç¥Ï¥Ö¤Ë¤«¤Þ¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿¥±ー¥¹¤Ï¡¢2014Ç¯¤Î²Ã·×Ï¤ËãÅç°ÊÍè¡¢11Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥Ö¤Ï¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ï±âÈþÂçÅç¡¢²Ã·×Ï¤ËãÅç¡¢ÀÁÅç¡¢Í¿Ï©Åç¡¢ÆÁÇ·Åç¤ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯ÅÙ¤Ï8·î¤Þ¤Ç¤Ë24¿Í¤¬¤«¤Þ¤ì¤ëÈï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§Æ»Ï©¤ÏÃæ±û¤òÊâ¤¢§ÉÔÍÑ°Õ¤ËÁð¤à¤é¤ËÆþ¤é¤º ¢§Ìë¤Ï¾ÈÌÀ¤ò»ý¤Ã¤ÆÊâ¤¯¤Ê¤É¡¢Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥Ï¥Ö¤Ã¤Æ¤É¤ó¤ÊÆ°Êª¡©
¥Ï¥Ö¤Ï¥¯¥µ¥ê¥Ø¥Ó²Ê¥Þ¥à¥·°¡²Ê¥Ï¥ÖÂ°¤ÎÆÇ¥Ø¥Ó¤Ç¤¹¡£¥Ï¥Ö¤ÎÆÇ¤Ï½Ð·ìÆÇ¤Ç¡¢¤«¤Þ¤ì¤ë¤È·ãÄË¤È¼ð¤ì¤¬¹¤¬¤ê¡¢¶ÚÆù¤¬ÍÏ¤«¤µ¤ì¤Æ¡¢¤Ò¤É¤¤¾ì¹ç¤Ï»àË´¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ï¥Ö¤ÎÀ¸ÂÖ¤È¹ÔÆ°¥Ñ¥¿ー¥ó
¥Ï¥Ö¤Î¹ÔÆ°¤Ïµ¤²¹¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£18ÅÙ¤«¤é27ÅÙ¡ÊÆÃ¤Ë24ÅÙÁ°¸å¡Ë¤Îµ¤²¹¤ÇºÇ¤â³èÈ¯¤È¤Ê¤ê¡¢30ÅÙ°Ê¾åµÚ¤Ó10ÅÙ°Ê²¼¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É³èÆ°¤·¤Þ¤»¤ó¡£Ç¯´Ö¤Ç¤Ï4·î¤«¤é6·î¤È9·î¤«¤é10·î¤¬ºÇ¤â³èÆ°¤¬À¹¤ó¤Ê»þ´ü¤Ç¤¹¡£
¼ç¤Ê³èÆ°»þ´Ö¤ÏÆüË×¤«¤éÌë10»þº¢¤Þ¤Ç¤È¡¢Ä«4»þ¤«¤é6»þº¢¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
±Â¤Î80%°Ê¾å¤ÏÌî¥Í¥º¥ß¤Ç¡¢Â¾¤ËÄ»Îà¤ä¥È¥«¥²¡¢¥«¥¨¥ë¤ä¥¤¥â¥ê¤Ê¤É¤â¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥Ö¤Î1Æü¤Î¹ÔÆ°ÈÏ°Ï¤Ï100m°ÊÆâ¤Ç¡¢Æ°¤¯Â®ÅÙ¤ÏÌó1m/Ê¬¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ¨¤²¤ë¤È¤¤ÏÁÇÁá¤¯Æ°¤¤Þ¤¹¡£¹¶·âÆ°ºî¤ÎÆÃÄ§
¥Ï¥Ö¤ÏÂÔ¤ÁÉú¤»¤Æ¹¶·â¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£S»ú·Á¤Ë¤·¤¿ÂÎ¤ò½Ö´ÖÅª¤Ë¿¤Ð¤·¤ÆÁê¼ê¤Ë¤«¤ß¤Ä¤¯¤¿¤á¡¢Á´Ä¹¤Î3Ê¬¤Î2¤Îµ÷Î¥¤Þ¤Ç¤¬¹¶·âÈÏ°Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥Ö¤Ï²¹ÅÙ¤¬¹â¤¤ÊªÂÎ¤¬ÀÜ¶á¤¹¤ë¤ÈÈ¿¼ÍÅª¤Ë¤«¤ß¤Ä¤¯¤È¤¤¤¦½¬À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ï¥Ö¤ËÒû¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î7¤«¾ò
¥Ï¥Ö¤Ë¤è¤ëÒû½ý¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢¼¡¤Î7¤Ä¤ÎÂÐºö¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡§
1. Æ»Ï©¤ÎÃæ±û¤òÊâ¤¯
2. ÉÔÍÑ°Õ¤ËÁð¤à¤é¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤
3. Ìë¤Ï¾ÈÌÀ¤ò»ý¤Ã¤ÆÊâ¤¯
4. Áð¤à¤é¤ËÆþ¤ë»þ¤Ï¿¼¤¤Ä¹·¤¤òÍú¤¡¢ËÀ¤Ç¤¢¤é¤«¤¸¤á¤¿¤¿¤¤Ê¤¬¤é¿Ê¤à¡Ê¥Ï¥Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é1.5m°Ê¾åÎ¥¤ì¤ë¡Ë
5. ¤ä¤®¾®²°¡¢µí¾®²°¤Ê¤É¤Î¸Í¤ò³«¤±¤ÆÆþ¤ë»þ¤Ï¡¢¾å²¼º¸±¦¡¦Æ¬¾å¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤«¤éÆþ¤ë
6. Áð¤à¤é¤äÀî´ß¤Ê¤É¤Çºî¶È¤ò¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢¤Ä¤Ð¤ÎÂç¤¤ÊË¹»Ò¡¢¸ü¼ê¤ÎÄ¹Âµ¥·¥ã¥Ä¡¢³×¤Î¼êÂÞ¡¢µÓ¤Ï¤ó¡¢Ä¹·¤¤òÃåÍÑ¤¹¤ë
7. ¥Ï¥Ö¤ä¥Í¥º¥ß¤Î±£¤ì¾ì½ê¤È¤Ê¤ë²È¤Î¼þ¤ê¤ÎÁð¤äÌÚ¤Î»Þ¤Ê¤É¤ò´¢¤ê¡¢´Ä¶À°È÷¤ËÅØ¤á¤ë
