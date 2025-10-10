すみれ香る紫の一杯と南国の甘さ「バイオレットフィズ＆バナナビーチ」【THE カクテルバイブル500】

リキュール【バイオレットフィズ（Violet Fizz）】

すみれの香りと美しい紫色をまとったフィズ

清涼感のあるフィズのバリエーションの中でも、こちらはスミレのやわらかな香りと美しい紫色が印象的なリキュール、クレームドバイオレットがベースの一杯。レモンジュースを加えることで爽やかな酸味も感じられる。

レシピ

クレームドバイオレット：45ml

レモンジュース：20ml

シュガーシロップ：1～2tsp.

ソーダ：適量

ソーダ以外の材料と氷をシェーカーに入れ、シェーク。氷を入れたグラスに注ぎ、冷やしたソーダを入れ、軽く混ぜる。チェリーやスライスレモンを飾って完成。

ひとことメモ

ベースを他のリキュールに代えて自分好みのフィズを見つけてみて。

リキュール【バナナビーチ（Banana Beach）】

バナナとピーチのトロピカルカクテル

クリアなグリーンに甘いバナナの香りをまとったリキュールを、ジューシーなピーチのリキュールとブレンド。夏のビーチを眺めながら味わいたいトロピカルなカクテルに仕上がっている。飾る花もお好みで選んでみて。

レシピ

グリーンバナナリキュール：30ml

ピーチリキュール：30ml

オレンジジュース：30ml

すべての材料と氷をブレンダーにかける。グラスに注ぎ、バナナなどを飾りつけて完成。

ひとことメモ

カクテル名はバナナビーチだが、味わいはバナナ「ピーチ」。

リキュール（Liqueur）とは

蒸留酒（スピリッツ）にフルーツ、香草、薬草などのフレーバー成分と、シロップなどの甘味料、着色料を添加したお酒の総称。エキス分（糖度）2%以上のものを指す。アルコール度数は10度以下の軽いものから60度を超えるものまでさまざま。つくり手が増え、新たなリキュールも増えてきている。

【出典】『THE カクテルバイブル500』著：北村 聡