Amazonのプライム会員限定セール「プライム感謝祭」が10日23時59分まで実施中。HDMI切替器も低価格になっており、10日15時に編集部が確認したところ、Ankerの2入力/1出力タイプが通常1,690円のところ24% OFFの1,290円、4入力/1出力タイプが通常3,990円のところ25% OFFの2,990円となっている。

また、UGREENブランドでは、3入力/1出力のHDMI切替器が通常4,999円のところ20% OFFの3,998円、HDMI無線送信・受信機のセットが通常10,999円のところ25% OFFの8,249円となっている。

切替器と一緒に使用できる、AnkerのHDMIケーブルも割引中。

4K/8K対応のHDMIケーブルは、0.9mタイプが20% OFFの790円、1.8mタイプが25% OFFの970円となっている。Ultra High Speed HDMI Cable認証を取得したHDMIケーブル(2m)も、通常2,790円のところ19% OFFの2,270円で販売されている。

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください