通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間９．５％付近、動き落ち着く
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.46 6.98 7.97 6.83
1MO 9.75 6.88 8.23 6.90
3MO 9.55 6.82 8.29 7.32
6MO 9.66 7.00 8.60 7.59
9MO 9.69 7.08 8.79 7.77
1YR 9.72 7.17 8.92 7.89
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 8.08 7.82 6.87
1MO 8.46 8.16 6.99
3MO 8.77 8.36 7.14
6MO 9.16 8.87 7.44
9MO 9.37 9.16 7.61
1YR 9.56 9.34 7.73
東京時間16:30現在 参考値
ドル円１週間は9.46％付近での推移。東京午前の水準から特段の変化はみられていない。いわゆる高市トレードの円売り・ドル買いの勢いが、本日は落ち着いており、オプション市場にもその動きが反映されている。
