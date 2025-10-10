ロンドン序盤、ドル買い一服 ユーロドル一時１．１５８８レベル＝ロンドン為替



ロンドン序盤は、全般的にドル買いが一服している。週末を控えて、前日まで進んだドル高の動きにやや調整が入る格好となっている。ユーロドルは本日高値を1.1588レベルに更新。ポンドドルは1.3280付近まで一時下落も足元では1.33台を回復している。ドル円は公明党が自民党との連立離脱を表明したことで152.39レベルまで一時下落したあとは、152.90付近まで買い戻された。各通貨で値動きはまちまちとなっているものの、いずれも前日ＮＹ終値との比較ではドル安方向に傾斜している。



USD/JPY 152.71 EUR/USD 1.1585 GBP/USD 1.3309

