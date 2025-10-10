¡Ö#·ò¹¯ÂÎ·¿³¦·¨¡×¥¢¥ó¥´¥éÂ¼Ä¹¡¢¤Õ¤ó¤ï¤êÈþ¥Ð¥¹¥ÈºÝÎ©¤ÄÍÅ±ð¥«¥Ã¥È¡Ö¥¨¥í¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¡¡¡Ø¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡ÙÉ½»æ¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤Ë¤ã¤ó¤³¥¹¥¿¡¼¤Î¥¢¥ó¥´¥éÂ¼Ä¹¡Ê31¡Ë¤¬10Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶»¸µ¤¬¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È³«¤¤¤¿Éþ¤Ç¡¢¤Õ¤ó¤ï¤êÈþ¥Ð¥¹¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¨¥í¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Õ¤ó¤ï¤êÈþ¥Ð¥¹¥ÈºÝÎ©¤ÄÍÅ±ð¥«¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¥¢¥ó¥´¥éÂ¼Ä¹
¡¡9·î2Æü¤Ë½Ð±é¤·¤¿ABEMA¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Êseason4¡Ù¡Ê#10¡Ë¤Ç¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ã¤Æ2000ºýÇä¤ì¤ì¤Ð¥Ò¥Ã¥È¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1Ëü6000ºýÇä¤ì¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¤Î°ÛÎã¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ó¥´¥éÂ¼Ä¹¡£º£Ç¯7·î¤Ë¤Ï¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëËÜ³Ê¥°¥é¥Ó¥¢¼Ì¿¿½¸¡ØÉ¸½àÂÎ·¿¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤Ö¤ó¤³¤Î¿ÍÀ¸°ìÅÙ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Èº£Æü10¡¿10È¯Çä¡Ø¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡Ù¥¢¥ó¥´¥éÂ¼Ä¹¤¬É½»æ¤Ç¤¹!!!!!!!!¡×¤ÈÂçÈ´¤Æ¤¤òÊó¹ð¡£ÂçÃÀ¤Ê¤¬¤é¾åÉÊ¤µ¤â¤¿¤À¤è¤¦É½»æ¥«¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥ÄÉ½»æ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤Î¥ë¡¼¥È¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÊÑ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤!?¤Ç¤âÄ«µ¯¤¤Æ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¤¢¤ë¤«¸«¤Ë¹Ô¤¯¤Î³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Æ¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö´¬Æ¬¤Ë¤Ï¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ê¤¤¼Ì¿¿¤¬8Ëç¤¯¤é¤¤Æþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤½¤·¤Æ¤½¤·¤Æ¡ª¼Ì¿¿½¸¤ò»£±Æ¤·¤¿2Çñ3Æü¤ÎÆü¡¹¤òVlog¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡¼¡ªYouTubeºÜ¤»¤Þ¤·¤¿¡¼¡ª¡×¤ÈÀëÅÁ¡£¡Ö¤Þ¤¸½÷Í¥¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÎï¤·¤ÎÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡Ä½õ¤«¤ë¡Ä¤¹¤´¤¯¤ªÞ¯Íî¤À¤è¡Ä¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë²þ¤á¤Æ¼Ì¿¿½¸¤âÀëÅÁ¤·¡¢¡Ö¤Ç¤â¤¤¤Þ¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È»æ¹ç¤ï¤»¤Æ1Ëüºý¤Á¤«¤¯Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¯°õÀÇ¤Î·×»»¤¬³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡ªÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤Æ´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¤Ï¡Ö#·ò¹¯ÂÎ·¿ #·ò¹¯ÂÎ·¿³¦·¨¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¨¥í¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Õ¤ó¤ï¤êÈþ¥Ð¥¹¥ÈºÝÎ©¤ÄÍÅ±ð¥«¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¥¢¥ó¥´¥éÂ¼Ä¹
¡¡9·î2Æü¤Ë½Ð±é¤·¤¿ABEMA¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Êseason4¡Ù¡Ê#10¡Ë¤Ç¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ã¤Æ2000ºýÇä¤ì¤ì¤Ð¥Ò¥Ã¥È¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1Ëü6000ºýÇä¤ì¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¤Î°ÛÎã¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ó¥´¥éÂ¼Ä¹¡£º£Ç¯7·î¤Ë¤Ï¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëËÜ³Ê¥°¥é¥Ó¥¢¼Ì¿¿½¸¡ØÉ¸½àÂÎ·¿¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥ÄÉ½»æ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤Î¥ë¡¼¥È¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÊÑ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤!?¤Ç¤âÄ«µ¯¤¤Æ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¤¢¤ë¤«¸«¤Ë¹Ô¤¯¤Î³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Æ¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö´¬Æ¬¤Ë¤Ï¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ê¤¤¼Ì¿¿¤¬8Ëç¤¯¤é¤¤Æþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤½¤·¤Æ¤½¤·¤Æ¡ª¼Ì¿¿½¸¤ò»£±Æ¤·¤¿2Çñ3Æü¤ÎÆü¡¹¤òVlog¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡¼¡ªYouTubeºÜ¤»¤Þ¤·¤¿¡¼¡ª¡×¤ÈÀëÅÁ¡£¡Ö¤Þ¤¸½÷Í¥¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÎï¤·¤ÎÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡Ä½õ¤«¤ë¡Ä¤¹¤´¤¯¤ªÞ¯Íî¤À¤è¡Ä¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë²þ¤á¤Æ¼Ì¿¿½¸¤âÀëÅÁ¤·¡¢¡Ö¤Ç¤â¤¤¤Þ¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È»æ¹ç¤ï¤»¤Æ1Ëüºý¤Á¤«¤¯Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¯°õÀÇ¤Î·×»»¤¬³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡ªÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤Æ´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¤Ï¡Ö#·ò¹¯ÂÎ·¿ #·ò¹¯ÂÎ·¿³¦·¨¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£