¡ÚÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡ÛÈæ²Å°ìµ®¤¬64¤Ç9°ÌÉâ¾å¡¡¾¾»³±Ñ¼ù¤Ï68¤Ç28°Ì¡¡ÀÐÀîÎË¤Ï69°Ì
¡¡¡þÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡¥Ù¥¤¥«¥ì¥ó¥È¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ì¥¯¥µ¥¹Âè2Æü¡Ê2025Ç¯10·î10Æü¡¡¿ÀÆàÀî¸©¡¡²£ÉÍCC¡á7315¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼71¡Ë
¡¡Âè2¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢34°Ì¤«¤é½Ð¤¿Èæ²Å°ìµ®¡Ê30¡á¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤¬Á°È¾¥¢¥¦¥È¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¼«¸ÊºÇ¾¯¤Î28¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É8¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Î64¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»6¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç9°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¼ó°Ì¤È¤Ï6ÂÇº¹¡£
¡¡1ÂÇº¹¤Î4°Ì¤Ç½Ð¤¿¶âÃ«Âó¼Â¡Ê27¡áSOMPO¤Ò¤Þ¤ï¤êÀ¸Ì¿¡Ë¤Ï70¤Ç²ó¤ê¡¢4¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç19°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡25°Ì¤Ç½Ð¤¿ÀæÀîÂÙ²Ì¡Ê24¡á¥¢¡¼¥¹À½Ìô¡Ë¤Ï68¤Ç²ó¤ê¡¢¥á¥¸¥ã¡¼2¾¡¤Î¥³¥ê¥ó¡¦¥â¥ê¥«¥ï¡Ê28¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤é¤ÈÊÂ¤Ó3¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç24°Ì¡£
¡¡¾¾»³±Ñ¼ù¡Ê33¡áLEXUS¡Ë¤Ï68¤Ç²ó¤ê¡¢ÃæÅç·¼ÂÀ¡Ê25¡á¥Õ¥ê¡¼¡Ë¡¢¶â»Ò¶îÂç¡Ê23¡áNTP¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤é¤ÈÊÂ¤Ó2¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç28°Ì¡£ÀÐÀîÎË¡Ê34¡áCASIO¡Ë¤Ï73¤ÈÍî¤È¤·5¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç69°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥°¥ì¡¼¥µ¡¼¥Þ¥ó¡Ê30¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤¬12¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¡£¥á¥¸¥ã¡¼2¾¡¤Î¥¶¥ó¥À¡¼¡¦¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¡Ê31¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤é3¿Í¤¬8¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç2°Ì¤ËÊÂ¤ó¤À¡£