¸µÃæÆü¥¨¡¼¥¹¡¦Àî¾å·û¿»á¡¡¡ÖÀäÂÐ¥À¥á¡×¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡Ä¡È¶ØÃÇ¤Î¥ë¡¼¥ëÇË¤ê¡É·ãÇò
¡¡BS10¤ÎÌîµå¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¥À¥°¥¢¥¦¥È!!!¡×¡ÊÌÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤¬9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÃæÆü¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆNPBÄÌ»»117¾¡¤òµó¤²¤¿Àî¾å·û¿»á¡Ê50¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¼ã¼ê»þÂå¤Î¡È¶ØÃÇ¤Î¥ë¡¼¥ëÇË¤ê¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡2023Ç¯10·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Æ±ÈÖÁÈ¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÁ°½µ¤ËÂ³¤¤¤Æ¡Ö100²óµÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ª¡×¤Î¸åÈ¾Àï¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¿¿ÃæËþ»á¡Ê54¡Ë¡¢Àî¾å»á¡¢¸Þ½½ÍòÎ¼ÂÀ»á¡Ê46¡Ë¤È¡ÈÈÖÁÈ¹×¸¥ÅÙ¡É¤Î¹â¤¤3¿Í¤¬¥²¥¹¥È¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ³Ú¤·¤¤¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡ÖÎÀ¤Î¤Ï¤Ê¤·¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Àî¾å»á¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤Á¤Ê¤ß¤ËÇ»ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ÇÇúÃÆÈ¯¸À¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤ÊÖ¤·¤¿¸Þ½½Íò¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿¿Ãæ»á¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¤¬¡¢Àî¾å»á¤Ï¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤ã¤ó¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤ÆÎÀÆâ¤Ç¤³¤Ã¤½¤ê»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È³Ú¤·¤½¤¦¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óÎÀ¤Ç¥Ú¥Ã¥È¤ò»ô¤¦¤³¤È¤Ê¤É¡ÖÀäÂÐ¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿Àî¾å»á¡£¤À¤¬¡¢ÆÍÁ³¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÏÃó¼Ö¾ì¤À¤Ã¤¿¡£¼Ö¤Î²¼¤Ë¤¤¤¿¾®¤µ¤ÊÇ¤ÏÌÜ¥ä¥Ë¤Ç±ø¤ì¤Æ¤ä¤»ºÙ¤ê¡¢ÉÎ»à¤Î¾õÂÖ¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤ÈÊÝ¸î¤·¤ÆÆ°ÊªÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¡¢°ìÌ¿¤ò¤È¤ê¤È¤á¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÇ¤òº£¸å¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡£¹Í¤¨¤¿Àî¾å»á¤Ï¡ÖÎÀ¤À¤Ã¤¿¤éÃ¯¤«¤·¤éÌÌÅÝ¤ß¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë»ê¤ê¡¢»ö¾ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¸åÇÚ3¿Í¤Ë¡Ö²¶¤¬Îý½¬¹Ô¤Ã¤Æ¤ë´Ö¤Ï¡Ä¡×¡Ö¿©»ö¹Ô¤Ã¤Æ¤ë´Ö¤Ï¡Ä¡×¤ÈÀ¤ÏÃ¤òÍê¤ó¤Ç¡¢ÎÀ¤Î¼«¼¼¤Ç¤³¤Ã¤½¤êÇ¤ò»ô¤¤»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼«¼¼¤«¤é¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤ã¤ó¡×¤¬Ã¦Áö¤·¡¢¡ÖÎÀÄ¹¤Ë¥Ð¥ì¤¿¤éÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¹²¤Æ¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¥Ð¥ì¤º¡£·ë¶É¡¢ÎÀÆâ¤Ç¡Ö2Ç¯¤°¤é¤¤»ô¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âºÇ¸å¤Ï¡ÖÎÀ¤ÎÁÝ½ü¤Î¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤¬µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀî¾å»á¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¡Ö¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤ËÍÂ¤±¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£