¡¡¡Ú¥½¥¦¥ë¡áÆ£¸¶À»Âç¡ÛÀ¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡ÊµìÅý°ì¶µ²ñ¡Ë¤ÎÉÔÀµµ¿ÏÇ¤òÁÜºº¤¹¤ë´Ú¹ñ¤ÎÆÃÊÌ¸¡»¡´±¤Ï£±£°Æü¡¢Õú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÁ°À¯¸¢Â¦¤Ë¶âÉÊ¤òÅÏ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢´ÚÄá»Ò¡Ê¥Ï¥ó¥Ï¥¯¥Á¥ã¡ËÁíºÛ¡Ê£¸£²¡Ë¤òÀÁÂ÷¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Çµ¯ÁÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¸¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´ÚÁíºÛ¤Ï¸µ´´Éô¤È¶¦ËÅ¤·¤Æ£²£°£²£²Ç¯£··îº¢¡¢ÕúÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÎºÊ¡¢¶â·ú´õ¡Ê¥¥à¥´¥ó¥Ò¡Ë»á¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤òÂ£¤ê¡¢¶µÃÄ¤Î»ö¶È¤ËÊØµ¹¤ò¿Þ¤ë¤è¤¦°ÍÍê¡££²£²Ç¯£±·îº¢¤Ë¤Ï¡¢Õú»á¤ÎºÇÂ¦¶á¤ÇÊÝ¼é·ÏÀ¯ÅÞ¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¡¢¸¢ÀÅì¡Ê¥¯¥©¥ó¥½¥ó¥É¥ó¡Ë»á¤Ë£±²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó£±£°£·£°Ëü±ß¡Ë¤òÅÏ¤·¤Æ¶µÃÄ¤Ø¤Î»Ù±ç¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡´ÚÁíºÛ¤Ï³¤³°¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤äÀ¯ÅÞ¤ËÂÐ¤·¡¢Áªµó»ñ¶â¤È¤·¤Æ·×£¶£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£¹£±£·£°Ëü±ß¡Ë¤òÅÏ¤·¤¿ºá¤Ç¤âµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£ÆÃ¸¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎµÄ°÷¤äÀ¯ÅÞ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
