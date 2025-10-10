½Ð±À±ØÅÁ¶è´Ö¥¨¥ó¥È¥ê¡¼È¯É½¡¡ÀÄ³ØÂç¤Ï¥¨¡¼¥¹¹õÅÄÄ«Æü¤ò¥¢¥ó¥«¡¼£¶¶è¤Çµ¯ÍÑ¡¡ÈôÌö´üÂÔ¤ÎÁáÂç¤Ï¡È»³¤ÎÌ¾ÃµÄå¡É¹©Æ£¿µºî¤¬¥¢¥ó¥«¡¼¡ÚÍÎÏ¹»ÇÛÃÖ°ìÍ÷¡Û
¡¡Âç³Ø£³Âç±ØÅÁ¤Î³«ËëÀï¤È¤Ê¤ë½Ð±À±ØÅÁ¡Ê£±£³Æü¡¢½Ð±ÀÂç¼ÒÀµÌÌÄ»µïÁ°¡Á½Ð±À¥É¡¼¥àÁ°¡áÁ´£¶¶è´Ö£´£µ¡¦£±¥¥í¡Ë¤Î¶è´Ö¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¬£±£°Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¡¢È¢º¬±ØÅÁ£²Ï¢ÇÆ¤ÎÀÄ»³³Ø±¡Âç¤Ï¥¨¡¼¥¹¤Î¹õÅÄÄ«Æü¡Ê£´Ç¯¡Ë¤òºÇÄ¹¶è´Ö¡Ê£±£°¡¦£²¥¥í¡Ë¤Î¥¢¥ó¥«¡¼£¶¶è¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿¡££±¶è¤Ï¾®²Ï¸¶ÍÛÎ°¡Ê£²Ç¯¡Ë¡¢£²¶è¤Ï±§ÅÄÀî½ÖÌð¡Ê£´Ç¯¡Ë¡¢£³¶è¤ÏÈÓÅÄæÆÂç¡Ê£²Ç¯¡Ë¡¢£´¶è¤Ï¿ÀÍ¸Î¼Í¤¡Ê£±Ç¯¡Ë¡¢£µ¶è±ö½ÐæÆÂÀ¡Ê£´Ç¯¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¹ñ³Ø±¡Âç¤Ï£±¶èÀÄÌÚÎÜ°ê¡Ê£´Ç¯¡Ë¡¢£²¶èÈø·§¿×ÅÍ¡Ê£²Ç¯¡Ë¡¢£³¶èÌîÃæ¹±µü¡Ê£³Ç¯¡Ë¡¢£´¶èÉ¡ÌîÌÚÍªæÆ¡Ê£²Ç¯¡Ë¡¢£µ¶è¹â»³¹ëµ¯¡Ê£´Ç¯¡Ë¡¢£¶¶è¾å¸¶Î°æÆ¡Ê£´Ç¯¡Ë¤ÎÉÛ¿Ø¡££²Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¶ðÂç¤Ï¥¨¡¼¥¹º´Æ£·½ÂÁ¤¬·ç¾ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢£±¶èÃ«ÃæÀ²¡Ê£²Ç¯¡Ë¡¢£²¶èµ¢»³ÐÒÂç¡Ê£´Ç¯¡Ë¡¢£³¶è·¬ÅÄ½Ù²ð¡Ê£²Ç¯¡Ë¡¢£´¶è°ËÆ£ÁóÍ£¡Ê£´Ç¯¡Ë¡¢£µ¶èÅç»Ò¸øÍ¤¡Ê£³Ç¯¡Ë¡¢£¶¶è»³ÀîÂóÇÏ¡Ê£´Ç¯¡Ë¤ÇÄ©¤à¡£
¡¡º£µ¨Ìö¿Ê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÃæÂç¤Ï¥¨¡¼¥¹¤ÎµÈµï½Ù¶³¡Ê£´Ç¯¡Ë¤ò£´¶è¤Ëµ¯ÍÑ¡££±¶è²¬ÅÄ³«À®¡Ê£²Ç¯¡Ë¡¢£²¶èßÀ¸ýÂçÏÂ¡Ê£±Ç¯¡Ë¡¢£³¶èÎ¯ÃÓ°ìÂÀ¡Ê£´Ç¯¡Ë¡¢£µ¶èº´Æ£Âç²ð¡Ê£²Ç¯¡Ë¡¢£¶¶èËÜ´Öñ¥¡Ê£³Ç¯¡Ë¤ÎÉÛ¿Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÁáÂç¤ÏÈ¢º¬£µ¶è¤Ç¤Î³èÌö¤«¤é¡È»³¤ÎÌ¾ÃµÄå¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¹©Æ£¿µºî¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¥¢¥ó¥«¡¼£¶¶è¤Ë¡££±¶èµÈÁÒ¥Ê¥ä¥ÖÄ¾´õ¡Ê£²Ç¯¡Ë¡¢£²¶è»³¸ýÃÒµ¬¡Ê£´Ç¯¡Ë¡¢£³¶èÎëÌÚÎ°°ý¡Ê£±Ç¯¡Ë¡¢£´¶èº´¡¹ÌÚÅ¯¡Ê£±Ç¯¡Ë¡¢£µ¶èËÙÌîÀµÂÀ¡Ê£±Ç¯¡Ë¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹ÅöÆü¤ËÊä·çÁª¼ê¤È¤Î¸òÂå¤Ï²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£