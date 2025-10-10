ゆめっち、意外な交友関係を明かす　人気YouTuber＆女優と3人で「アフタヌーンティーしたことある」

ぺえ・RIHO（平成フラミンゴ）・稲田美紀（紅しょうが）の3人が、他人から見たら地獄でも本人にとっては“忘れられない甘く沼った恋愛”を語り合う恋愛トークバラエティ『私が愛した地獄』。

10月9日（木）に放送された同番組では、ゲストで登場した女性芸人が意外な交友関係を明かす場面があった。

【写真】ゆめっちを含めた意外な3人が集まるも…なぜか「みんな喪服みたい」な服装

今回は、ゲストに3時のヒロイン・ゆめっちが登場。稲田は事務所の先輩にあたるが、ぺえとRIHOとの面識を聞かれると意外な関係が判明する。

ゆめっちは「ご飯行ったり、ワンちゃんとお散歩したりとか」と以前からぺえと交遊があったことを明かすと、ぺえは「私たちの犬同士はすごく仲悪い」と付け足して笑いを誘った。

一方、RIHOとは「アフタヌーンティーしたことある」というゆめっちに、先輩の稲田は思わず「待って、RIHOさんとアフタヌーンティー!?」と驚く。

これにRIHOは「ちがうんですよ、北乃きいちゃんとゆめっちと謎に3人で、すごい素敵なホテルの…」と説明。

ゆめっちも「初めてのアフタヌーンティーだから、みんなドレスアップしてきたんですけど、みんな真っ黒で3人とも喪服で食べてるみたいな…」という意外なエピソードを明かしていた。