【漫画】「ばけばけ」で話題の八雲・セツ夫婦の素顔とは？　『5分で深掘り!小泉八雲のホントの怪談 雑学×漫画』　

『5分で深掘り!小泉八雲のホントの怪談 雑学×漫画』（ラフカディオ・ハーン／小泉八雲(原作）ササキタカシ（漫画）田辺青蛙（訳・著）／竹書房）が10月3日に発売された。

【漫画】収録作『ムジナ』『ろくろ首』を読む

本書で描かれるのはNHK朝ドラ「ばけばけ」で話題の小泉八雲の怪談と夫妻のこと。知ってるつもりの名作から、超マイナーな怪作まで「漫画＆新訳×雑学」で八雲の世界を知ることができる。

また知られざる八雲やセツの素顔、松江の怪スポットも紹介。日本人が親しんでいる八雲の怪談はすべて翻訳される。

「蕎麦がパスタ、行燈がランプ!? 海外の読者のイメージした世界」「ろくろ首は伸びない。体から抜けて飛び、着物の袖に食らいつく」「Tsunamiという言葉を初めて世界に紹介したのは八雲だった」。

「雪女の舞台は東北や北陸の雪国ではなく、東京の青梅」「聖なる経文ハンニャ・シン・キョーを写したホーイチはベランダで瞑想を…」「怪談の主人公になりきってセツと芝居ごっこを楽しんだ八雲」「悪童にいじめられていた猫を助けて…セツの心をつかんだ八雲の優しさ」など……。

書籍『怪談』円城塔・訳（KADOKAWA刊）のコミカライズも3話収録される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）