「cafe fouet°」があるのは、JR大阪駅から大阪環状線内回りで1つめの福島駅から徒歩5分ほどのところ。小さな公園に隣接する白い建物の、1階部分です。

オープンしたのは、15年前の2010年。できる限り体にやさしい食材を仕入れ、手作りで届けることを大切に丁寧に営まれてきたお店です。特徴的なfouet°という店名は、フランス語で泡立て器を意味する“fouet”に、“°”を付けて、泡立て器から飛び出たクリームを表現したもの。愛らしさたっぷりの店名になんだか心もふわっと軽くなります。

建物と同じく、店内も白を基調にした造り。ガーリッシュなファブリックや扉、ナチュラル感たっぷりの床や壁に、無機質な照明が映えて、とっても画になる空間です。15年前はアンティーク家具店だったそうで、当時使われていたテーブルやソファも一部引き継いでいます。

数年前に敷地面積を拡大してより広々と使いやすくなったこともあり、店長の三宅さんは「お食事はもちろん、空間自体も楽しんでいただきたいです」とにっこり。個展なども随時行われ、さまざまなカルチャーが交差する場所として大阪・福島を盛り上げています。



そんな「cafe fouet°」で人気を集めるのが、季節ごとに登場する限定スイーツ（11時〜注文可能）。特に旬のフルーツや自家製アイス、ゼリーを華やかに盛り込んだ見た目も味わいもスペシャルなパフェは、これを目当てに訪れる人も多い人気メニュー！ 例年10月中旬頃までは「シャインマスカットのパフェ」1700円がお目見えです。

「シャインマスカット」をメインに、皮までおいしく食べられるブドウ「ナガノパープル」を合わせ、白ワインソースやカモミールゼリー、自家製レモンアイスなどをグラスの中に盛り込んだ逸品。

シャインマスカットらしくさっぱりジューシーなテイストながら、チュイルのサクサク感やライムを加えたシャンティの濃厚さがほどよい食べ応えを演出します。

とっても華やかに盛り付けられているので、ぜひたっぷり写真を撮って楽しみたいところ。その後は、ザクザク崩して食べるのも◎ですが、上部のチュイル部分をお皿の上へ移動させると、また違った味の重なりが楽しめて、これもおすすめです。

レモンアイスとマスカットの下には、カモミールゼリーとパイが見え隠れ♪ サクサク、ひえひえ、つるん、といったさまざまな食感＆温度、それにさわやかな香りが口の中を満たし、幸せな余韻に浸れます。

なお、2025年10月後半からはまた別のフルーツを使ったパフェやデザートプレートが登場予定。決まり次第、公式SNSでお知らせするので、チェックしながら待ちたいところ。



「fouet°オリジナルプレート」1300円

ランチのおすすめは、「cafe fouet°」でオープン当初から愛されるベーグルとキッシュのプレート。歴代の店長が長年大切に受け継いできたレシピに忠実に、かつ「よりおいしく」の心を込めて少しずつアップグレードしながら届けてきた、真心の味わいです。

fouet°のキッシュは旬の野菜がごろごろ入っているのが特徴です。この日はナス、タマネギ、パプリカ、カボチャ、トウモロコシ、セミドライトマトといった6種類の野菜を、クリーミーなアパレイユ（タルトやキッシュに使われる液状の生地のこと）が包み込む仕上がりに。パリッとした食感が残る自家製パイ生地でアクセントを加えます。

手作りのベーグルは、もぎゅっとした食感で食べ応え満点。

ベーグルサンドは好きなものからひとつ選べ、今回はディルを混ぜ込んだクリームチーズとスパイスでアクセントを加えたスモークサーモンのベーグルサンドをチョイス。手で持って豪快にガブリと頬張れば、小麦のやさしい風味とフレッシュな具材のハーモニーが存分に楽しめます。

手作り焼き菓子250円〜をおみやげに

「15年間営んできたカフェとして、これまで愛されてきたメニューをしっかり受け継ぎつつ新しいメニューにも力を入れていきたい」と話す三宅さん。「性別年齢問わずにさまざまな方がいらっしゃいますし、おひとりさまもたくさん来られます。どんな方も、ぜひ気兼ねなく訪れていただけたら」。

過去と未来を大切にする16年目の「cafe fouet°」も、見逃せません。



■cafe fouet°（かふぇ ふえ）

住所：大阪府大阪市福島区福島7-10-9

TEL：06-6455-0565

営業時間：9〜17時（16時LO） ※モーニング9時〜10時30分、ランチ・カフェ11〜16時

定休日：火・水曜



