¡ÚMLB¡Û¡ÖÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤àÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¡×Æ±Î½º¸ÏÓ¤¬º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÎÌ¤Íè¤ËÂÀ¸ÝÈ½ »Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤Þ¤À½ø¾Ï¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡×¤È¹¹¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÍ½ÁÛ
¥É¥¸¥ãー¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢¥Õ¥£¥êー¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥êー¥ºÂè4Àï¤Ë3ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¡£8²ó¡¢9²ó¡¢±äÄ¹10²ó¤È¼«¿È½é¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤Þ¤¿¤®¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢3¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¤ËÉõ¤¸¡¢¥Áー¥à¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¾¡Íø¡Ê2―1¡Ë¡õÆ±¥·¥êー¥ºÆÍÇË¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¢£¡Ö²¿¤È¤«¤¹¤°¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥ÁÆþ¤ì¤¿¡×
º´¡¹ÌÚ¤Ï1ー1¤Î8²ó¤«¤é3ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£¤¤¤¤Ê¤êËÜÎÝÂÇ²¦¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ïー¥Ðー³°Ìî¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¾µå¤Ç±¦Èô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£Â³¤¯¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー¡¢¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥Ïー¥ÑーÆâÌî¼ê¤â¥«¥Ã¥¿ー¤Ç»°Èô¡£¤µ¤é¤Ë¥¢¥ì¥¯¡¦¥Üー¥àÆâÌî¼ê¤âÄ¾µå¤ÇÆó¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£
µß±çÅ¾¸þ¸å¡¢½é¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤Þ¤¿¤®¤È¤Ê¤Ã¤¿9²ó¡¢¤µ¤é¤ËÂ³Åê¤·¤¿±äÄ¹10²ó¤â3¼ÔËÞÂà¤ËÂà¤±¡¢Ìµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥ê¥êー¥Õ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
º´¡¹ÌÚ¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤ËÆþ¤ê¡¢¤³¤ì¤Ç4ÀïÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¡£¤µ¤é¤Ë¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤Î»î¹ç¤Ç¡¢¥ê¥êー¥Ðー¤È¤·¤Æ3¥¤¥Ë¥ó¥°°Ê¾å¤òÌµ°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤âºî¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢»î¹çÁ°¤Ë¼óÇ¾¿Ø¤«¤é¡Ö2¥¤¥Ë¥ó¥°¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö·ë¹½µÞ¤Ë¡¢Æ±ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê½àÈ÷¤¬¾¯¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö²¿¤È¤«¤¹¤°¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢»î¹ç¤ËÄ©¤á¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¢£¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
²÷Åê¤òÂ³¤±¤ë23ºÐ¤Î±¦ÏÓ¤ËÂÐ¤·¡¢Æ±Î½¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ù¥·¥¢Åê¼ê¤Ï¡Öº£Ìë¤Î»î¹ç¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÈà¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È¾Î»¿¡£¡ÖÅêµå¤ÎÀºÅÙ¤â´°àú¤À¤Ã¤¿¤·¡¢µåÂ®¤â¤Þ¤À99¡¢100¥Þ¥¤¥ë¤¯¤é¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤âÈ´·²¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤¦¡¢²¿¤â¸À¤¦¤³¤È¤Ê¤¤¤è¤Í¡£Èà¤ÏËÜÊª¤Î¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¤À¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Îò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤àÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÎÌ¤Íè¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¥Ù¥·¥¢Æ±ÍÍ¡¢¥Çー¥Ö¡¦¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤â¡Ö»ä¤Îµ²±¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢µß±ç¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£Èà¤ÎÀ®Ä¹¡¢¤½¤·¤Æ¥Áー¥à¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤ì¤À¤±¾Î»¿¤·¤Æ¤â¤·ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£Èà¤ÎÃæ¤ËËÜÅö¤ËÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤¬²êÀ¸¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¤ËÂ¿¤¯¤ÎµåÃÄ¤¬Èà¤ò³ÍÆÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤À¡£¤Ç¤â¡¢Èà¤¬º£¤³¤¦¤·¤ÆºÇ¹â¤ÎÉñÂæ¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Û¤ó¤Î½ø¾Ï¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¡£