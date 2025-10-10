新婚の内田真礼＆石川界人、横並びオフショットにファン悶絶「距離近くてドキドキ」「幸せそう」
【モデルプレス＝2025/10/10】声優の内田真礼が10月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。夫で声優の石川界人と並んだ写真を公開し、話題となっている。
【写真】内田真礼「ニヤニヤしちゃう」夫との横並びショット
内田は「トロン・アレス ジャパンプレミアでした〜！！！ありがとうございました」と都内で行われた映画『トロン：アレス』（10月10日公開）のジャパンプレミアに出演したことを報告。「イベント緊張しました！！！！」と書き添え、映画のポスターを真ん中に置き、右側に白いワンピース姿の内田と黒スーツ姿の石川が並んでいる写真を公開した。2人は9月30日にそれぞれのSNSを通じて結婚を発表。ポスターの方に向けられた内田の左手薬指には指輪が輝いている。
この投稿に、ファンからは「幸せそう」「距離近くてドキドキ」「夫婦共演最高」「ニヤニヤしちゃう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】内田真礼「ニヤニヤしちゃう」夫との横並びショット
◆内田真礼、石川界人と隣に並んだショット披露
内田は「トロン・アレス ジャパンプレミアでした〜！！！ありがとうございました」と都内で行われた映画『トロン：アレス』（10月10日公開）のジャパンプレミアに出演したことを報告。「イベント緊張しました！！！！」と書き添え、映画のポスターを真ん中に置き、右側に白いワンピース姿の内田と黒スーツ姿の石川が並んでいる写真を公開した。2人は9月30日にそれぞれのSNSを通じて結婚を発表。ポスターの方に向けられた内田の左手薬指には指輪が輝いている。
◆内田真礼＆石川界人の横並びショットに反響
この投稿に、ファンからは「幸せそう」「距離近くてドキドキ」「夫婦共演最高」「ニヤニヤしちゃう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】