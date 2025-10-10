福田雄一監督、Snow Man目黒蓮の現場ハプニング秘蔵ショット公開「こんなめめ見たことない」「いい顔してる」の声
【モデルプレス＝2025/10/10】映画監督の福田雄一氏が7日、自身のX（旧Twitter）を更新。Snow Man・目黒蓮の秘蔵ショットを公開した。
【写真】スノ目黒蓮、口を大きく開き驚く衝撃の顔
実写映画『SAKAMOTO DAYS』（2026年GW公開）を手掛ける福田監督は「お約束していたSAKAMOTO DAYSで『目黒蓮のためなら命考えてもいいと思った話』なのですが、不快に感じる方もいらっしゃるみたいなので、公開前の取材とか、舞台挨拶の時にでもお話させて頂きますね」と報告し「代わりといってはなんですが、僕のお気に入りの一枚を！すでに解禁されている伝説の殺し屋時代の坂本の撮影中、手に持っていたナイフをカッコよく蹴るアクションで間違ってカメラの三脚を蹴っちゃった時の目黒くん」と同作の主演を務める目黒の秘蔵ショットを公開した。
「『わーっ！三脚蹴っちゃったーっ！』の『わーっ！』のところです あんまりいい顔してたので、モニターを撮りました『全然大丈夫だよ〜』って爆笑するスタッフと『すみません〜』って爆笑する目黒くんを見て、ああ、いい現場だなあと思ったもんです 坂本DAYSは基本的にそんな空気で撮影してました。公開が待ち遠しいです（原文ママ）」と裏話を明かしている。
この投稿には「いい顔してる」「愛おしい」「こんなめめ見たことない」「勢いを感じる」「どんな表情でもイケメン」と言った声が寄せられている。（modelpress編集部）
https://twitter.com/modelpress/status/1975316356032852351
【Not Sponsored 記事】
◆福田雄一監督、目黒蓮の秘蔵ショット公開
◆福田雄一監督の投稿に反響
