アレン様、ABEMA番組MCに初抜擢 “ハラスメントに切り込む”赤裸々討論バラエティ放送決定【どこまでハラスメント】
【モデルプレス＝2025/10/10】ABEMAでは、新バラエティ番組企画『ランチタイムバラエティ』の第1弾として『どこまでハラスメント』（全4話）を10月14日より放送。MCを“アレン様”の愛称で親しまれている大物マダムタレント・アレンが務める。
その第1弾として、アレン様がMCを務める『どこまでハラスメント』が放送。「どこまでがハラスメントなのか」の境界線が曖昧な現代社会を生きる視聴者や芸能人が、日ごろ抱えるハラスメントへの思いの丈をぶっちゃける赤裸々討論バラエティとなっている。ゲストとして森香澄、お見送り芸人しんいち、ハシヤスメ・アツコ、松陰寺太勇（ぺこぱ／＃1・＃2）、中西茂樹（なすなかにし（＃3・＃4）が登場し、天の声を山田ルイ53世（髭男爵）が務める。
【写真】アレン様、透け感SEXYなドレス姿
◆アレン様MC「どこまでハラスメント」放送決定
番組企画『ランチタイムバラエティ』は、総勢9人の新進気鋭のクリエイターが、ABEMAで新たにヒットするバラエティ番組の企画をプレゼンテーションし、合計17案の中からKDDIとABEMAの編成局長兼プロデューサーが厳正に審査して選ばれた3つのバラエティ番組で構成。若手クリエイターの斬新な発想と、話題性のある番組制作を両立させることを目指している。
また、11月4日に第2弾と12月2日に第3弾の新番組も順次公開予定。いずれも新進気鋭クリエイターによる斬新な発想で、昼のスキマ時間に楽しめるバラエティ番組が提供される。（modelpress編集部）
◆アレン様コメント
いよいよ、お昼に進出しましたわたくし！この時間帯に出しちゃだめな人間よ〜（笑）？この番組はいい意味でちょっとハチャメチャなんですよ。わたくしの“しどろもどろリアン”ぶりにも注目してください、楽しみにしていてね〜！
◆森香澄コメント
あらゆるハラスメントに対して、アレン様にしかない視点でアレン様にしかできないまとめ方をされていてとても新鮮でしたし、みんな「心にひとり、アレン様を持っておく」くらいのマインドでいると生きやすいのかもしれないです（笑）。
◆ハシヤスメ・アツコ コメント
アレン様の金言をたくさんいただけて、迷える子羊のハシヤスメも、そして番組をご覧になる視聴者の迷える子羊さんたちも救われるんじゃないでしょうか？これまでに誰も観たことのない、斬新な番組になっていると思うので楽しみにしていてください。
◆松陰寺太勇（ぺこぱ）コメント
番組自体のテンポもいいし、アレン様の言葉の節々に、いろんな経験をしてきただけあって説得力があるのも見どころです。僕自身のもやもやも晴れましたし、たぶん視聴者の方誰しもが思い当たる経験が番組のどこかに出てくると思うので、参考になると思います。
◆お見送り芸人しんいちコメント
いや、よう笑いましたね。「これ、どこまで使えるん！？」って言う爆弾発言もいっぱいあったので、どこまで使われているか、楽しみにしていてください。そして、番組最後のアレン様の締めの言葉もぜひ心に留めながらご覧ください。
◆中西茂樹（なすなかにし）コメント
この時代、いろんなハラスメントやもやもやがありますけど結構解決できたので、またちょっとアレン様に悩み相談しにいきたいくらいですね（笑）。普段もやもやを抱える方にもぜひ観ていただきたいです。
