辻希美の長女・希空、声優初挑戦！ アニメ『ぷにるんず』にゲスト出演「たくさん頑張ったので見てほしい」
アニメ『ぷにるんず ぷに3』（テレビ東京系／毎週土曜9時45分）に、『ぷにるんず』公式アンバサダーを務める希空（のあ）が、ゲスト出演することが決定。希空の声優挑戦は初めて。
【写真】希空が声優初挑戦！ アフレコの様子
本作は新”触感”液晶お世話トイ『ぷにるんず』を題材にしたオリジナルテレビアニメ。
今回、希空が演じるのは、『ぷにるんず』に登場する数多くのキャラクターの中でも大事な役割をもつキャラクター・ふぇあるん。11月22日放送予定の第21話「ふぇあるんでスパークるん♪」で登場する。
アフレコに初挑戦した希空は、今回初めて声優のお仕事をさせていただきましたが、何も分からない状態から始めたので、声の出し方や表現の仕方がものすごく難しかったです“『ふぇあるん』はどういうコなんだろう？”“どういう声をしているのかな？”というのを一生懸命考えて、想像しながら演じました」とコメント。
「日本語の言葉ではなく『ぷに』というセリフでたくさんの感情を表現しなければいけないところが本当に難しくて、ちょっと焦っている『ぷに』とか、喜んでいるやったーの『ぷに』とか2文字で表現するというのが一番難しかったです。たくさん頑張ったので、皆さんに見てほしいです！」と続けた。
また、本作の魅力を聞かれ、「元々、『ぷにるんず』のおもちゃで遊んでいました。本体に指を入れて“キャラクターに触れられる”という感覚が今までのおもちゃにはなかったかなと思うので、それがすごく楽しかったです。アニメには、たくさんキャラクターが登場します。見てみると、“このコはこういう性格なんだ”とか“こんな声だったの？”と想像がものすごく膨らみましたし、それぞれのキャラクターが伝わってきました。何より、ぷにぷにしていて可愛いので、演じている間もとても癒やされました」と話している。
なお、収録の模様は後日タカラトミー公式YouTubeチャンネルで公開予定。
さらに、今回の出演を記念し、希空が演じる“ふぇあるん”が初登場となる11月22日放送予定の第21話で、番組内で視聴者プレゼント企画を実施。
抽選で1名に「希空サイン入り台本と液晶玩具『ぷにるんず ぷにすたる』」をプレゼントする。
また、『ぷにるんず ぷに3』関連玩具も発売中。10月下旬より、全国のおもちゃ売場にて購入キャンペーンを実施。対象店舗にて、一度のお会計で「ぷにるんず ぷにすたる」3種のいずれかの購入すると、希空が声を務める“ふぇあるん”のオリジナルシールがもらえる。
アニメ『ぷにるんず ぷに3』は、テレビ東京系にて毎週土曜9時45分放送。
