¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥Õ¥ì¥¤¥¶¡¼¼ç±é¡Ø¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡ÙHIKARI´ÆÆÄ¤¬³®ÀûÍèÆü¡ª¡¡¥¢¥¸¥¢¥ó¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¤ËÊÁËÜÌÀ¡¢¿¹ÅÄË¾ÃÒ¤é»²²Ã
¡¡Âè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº× ¥¬¥é¡¦¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥óÉôÌç¤ËÀµ¼°½ÐÉÊ¤µ¤ì¤ë¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥Õ¥ì¥¤¥¶¡¼¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ø¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¡Ê2026Ç¯2·î27Æü¸ø³«¡Ë¤è¤ê¡¢HIKARI´ÆÆÄ¤ÎÍèÆü¤¬·èÄê¡£Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿Åìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢¥ó¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë´ÆÆÄ¤Î¤Û¤«¡¢ÊÁËÜÌÀ¡¢¥´¡¼¥Þ¥ó ¥·¥ã¥Î¥ó âÃÍÛ¡¢ÌÚÂ¼Ê¸¡¢¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡¢¼Äºê¤·¤Î¡¢¿¿ÈôÀ»¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¿·½É¡¦½ÂÃ«¤«¤éÅ·Áð¡¦Åç¸¶¤Þ¤Ç¡¡¥ª¡¼¥ëÆüËÜ¥í¥±´º¹Ô¡Ø¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¥Æ¥£¡¼¥¶¡¼Í½¹ð
¡¡ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢Êó½·¤òÆÀ¤Æ¡È²ÈÂ²¡É¤ÎÌò³ä¤ò±é¤¸¤ëÇÐÍ¥¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¡Ö¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«¿ÍÃæÇ¯ÃËÀ¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡£Åìµþ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÆüËÜ³ÆÃÏ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¡È¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡É¤È¤·¤Æ½Ð²ñ¤¦¿Í¡¹¤È¸òÎ®¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢À¸¤¤ë´î¤Ó¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¤Ê¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤À¡£
¡¡´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä¹ÊÔ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ø37¥»¥«¥ó¥º¡Ù¤Ç¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¤Û¤«À¤³¦Ãæ¤Î±Ç²èº×¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¡ØBeef¡¿¥Ó¡¼¥Õ¡Ù¡¢¡ØTOKYO VICE¡Ù¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë³èÌö¤¹¤ëÆüËÜ¿Í´ÆÆÄ¤ÎHIKARI¡£
¡¡Âè50²ó¥È¥í¥ó¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤Ï¡¢º£ºÇ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤ËÂ£¤é¤ì¤ëEmerging Talent Award¤â¼õ¾Þ¤·¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤ËÀ¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë±Ç²è´ÆÆÄ¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿HIKARI´ÆÆÄ¤¬¡¢Ä¹ÊÔ2ºîÌÜ¤Ë¤·¤Æ¥µ¡¼¥Á¥é¥¤¥È¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢ÆüËÜ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤òÀ¤³¦¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¡£
¡¡¼ç±é¤Î¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥Õ¥ì¥¤¥¶¡¼¤Î¤Û¤«¡¢¶¦±é¤Ë¤Ï¥¨¥ß¡¼¾Þ¡ÊR¡Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥ÈÇÐÍ¥¡¦Ê¿³ÙÂç¡Ê¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¡Ë¡¢»³ËÜ¿¿Íý¡Ê¡ØPACHINKO ¥Ñ¥Á¥ó¥³¡Ù¡Ø¥â¥Ê¡¼¥¯¡§¥ì¥¬¥·¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¡Ë¡¢¿·±Ô¤Î¥´¡¼¥Þ¥ó ¥·¥ã¥Î¥ó âÃÍÛ¡¢ÊÁËÜÌÀ¡Ê¡Ø¥·¥ó¡¦¥´¥¸¥é¡Ù¡Ø¥«¥ó¥¾¡¼ÀèÀ¸¡Ù¡Ë¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¡¡Âè50²ó¥È¥í¥ó¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë¤Æ¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö9·î6Æü¡¢¼ç±é¤Î¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¤äHIKARI´ÆÆÄ¤é¤â»²²Ã¤Î¡¢À¤³¦¤ËÀè¶î¤±¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤ÊÇ®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¾å±Ç¸å¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÈãÉ¾²È¤äÉ¾ÏÀ²È¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥ì¥¤¥¶¡¼¤Ï¡¢Í½ÁÛ³°¤Ë¿ÍÀ¸¤ò¹ÎÄê¤¹¤ë·Ð¸³¤È¤Ê¤ë»Å»ö¤Ë½¢¤¯ÃË¤Î»Ñ¤ò¡¢º²¤Î¤³¤â¤Ã¤¿ÍÞÀ©¤Î¸ú¤¤¤¿±éµ»¤Ç¸«»ö¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÍ¥Èþ¤Ê±Ç²è¤À¡£¶áº¢¤¢¤Þ¤ê¸«¤«¤±¤Ê¤¤¡¢¹µ¤¨¤á¤Ê¿Í´ÖÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ë¥³¥á¥Ç¥£¤Ç¤¢¤ë¡×¡ÊDEADLINE¡Ë¡¢¡Ö±éµ»¤Î·Ý½Ñ¤È¿¿¿ñ¤òÉÁ¤¤¤¿É÷ÊÑ¤ï¤ê¤Ç¶½Ì£¿¼¤¤±Ç²è¡×¡ÊThe Wrap¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËRotten Tomatoes¤Ç¤â94¡ófresh¡Ê10·î9Æü»þÅÀ¡Ë¤È°µÅÝÅª¤Ê¹¥É¾¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢Ç®¶¸Åª¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¥¬¥é¡¦¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤à¥¢¥¸¥¢ºÇÂ®¾å±Ç¤È¤Ê¤ë¥¢¥¸¥¢¥ó¡¦¥×¥ì¥ß¥¢³«ºÅ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜºî¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Âè95²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡ÊR¡Ë¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥Õ¥ì¥¤¥¶¡¼¤ò¼ç±é¤Ë·Þ¤¨¡¢ÆüËÜ¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀËÜºî¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ±Ç²è¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿Åìµþ¤òHIKARI´ÆÆÄ¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£
¡¡Âçºå¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Á¡¢17ºÐ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ËÅÏ¤Ã¤¿¼«¿È¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢³°¹ñ¤ÇÊë¤é¤¹¥¢¥á¥ê¥«¿ÍÇÐÍ¥¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤òÊú¤¡¢ÆüËÜ¤òÉñÂæ¤Ë¡È²ÈÂ²¡É¤ÎÌò³ä¤ò±é¤¸¤ë¡ÈÇÐÍ¥¡É¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¡Ö¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×²ñ¼Ò¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ËÜºî¤òºî¤ê¾å¤²¤¿HIKARI´ÆÆÄ¡£º£²ó¤ÎÍèÆü¤¬¡¢»£±Æ»þ°ÊÍè¤ÎºÆ²ñ¤È¤Ê¤ë½Ð±é¼Ô¤é¤È¶¦¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥¢¥¸¥¢¥ó¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¤Î¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Èà½÷¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥¸¥¢¥ó¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ï·Í¥¡¦´îµ×Íº¤ò±é¤¸¤¿ÊÁËÜÌÀ¤ä¡¢ËÜºî¤Ç±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿·±Ô¡¢¥´¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥ã¥Î¥ó âÃÍÛ¡¢¡Ö¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¼Ò¤ÎºÇÇ¯¾¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¡¢¼ÒÆâ¤Î¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¡¦¸÷ÂÀ¤ò±é¤¸¤ëÌÚÂ¼Ê¸¡¢¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó±é¤¸¤ë¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¤Ë¡Ö¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¼Ò¤òÄÌ¤·¤Æµ¶¤Î¿·ÏºÌò¤ò°ÍÍê¤¹¤ë²Â·Ã¤ò±é¤¸¤¿¿¹ÅÄË¾ÃÒ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥´¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥ã¥Î¥ó âÃÍÛ±é¤¸¤ëÈþ°¡¤ÎÊì¿Æ¡¦Æ·¤ò±é¤¸¤¿¼Äºê¤·¤Î¡¢ÊÁËÜ±é¤¸¤ë´îµ×Íº¤ÎÌ¼¡¦²íÈþ¤ò±é¤¸¤¿¿¿ÈôÀ»¤é¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥í¥±ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿Åìµþ¡¦¿À³Úºä¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¿À³Úºä²½¤±Ç¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤Ç¸ÂÄê¥Á¥é¥·¤òÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£
¡¡ËÜºî¤Î»£±Æ¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î3¡Á5·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥ª¡¼¥ëÆüËÜ¥í¥±¤ò´º¹Ô¡£¥Í¥ª¥ó¤¬¸÷¤êµ±¤¯¿·½É¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ä¡¢¾å¶õ¤«¤éÂª¤¨¤¿½ÂÃ«¤Î¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¡¢¾®ÅÄµÞÀþ¡¢JR±èÀþ¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÅìµþ¡×¤ÎÀ¸³è´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÄ®ÊÂ¤ß¤¬¿ï½ê¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜÆÈÆÃ¤Î·ëº§¼°¡¢Áòµ·¤È¤¤¤Ã¤¿¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ê¤É¤ÎÆüËÜ¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤âÈþ¤·¤¤±ÇÁüÈþ¤È¤È¤â¤Ë¹ï¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥·¥ã¥Î¥ó¤¬±é¤¸¤ë¾¯½÷¡¦Èþ°¡¤È¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó±é¤¸¤ë¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¤¬ÉãÌ¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¿À³Úºä¤Î²½¤±Ç¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÇ¤Î²¾Áõ¥¤¥Ù¥ó¥È¡£2010Ç¯¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ËèÇ¯Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï10·î12Æü10»þ¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£·àÃæ¤Ç¤â¡¢Èþ°¡¤È¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¤¬Ç¼ª¤È¥Ò¥²¤ò¤Ä¤±¤Æ²Ä°¦¤é¤·¤¤Ç¤Ë²¾Áõ¤·¡¢¤Þ¤ë¤ÇËÜÊª¤ÎÉãÌ¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤ËÈ¼¤¤¡¢±Ç²è¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¡È²½¤±Ç¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÉÆÃÊÌ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÅþÃå¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¸ÂÄê¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿±Ç²è¥Á¥é¥·¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯2·î27Æü¤è¤ê¸ø³«¡£
