◆プロボクシング ▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王座決定戦１２回戦 同級１位・那須川天心―同級２位・井上拓真（１１月２４日、トヨタアリーナ東京）

世界初挑戦を控えるＷＢＣ世界バンタム級１位那須川天心（２７）＝帝拳＝に、頼もしいスパーリングパートナーが加わった。９月１４日に武居由樹（大橋）を下してＷＢＯ世界バンタム級王座を獲得したばかりのクリスチャン・メディナ（２５）＝メキシコ＝が１０日に来日した。帝拳ジムが同日、公式ホームページで報告した。同ジムによると、これまでたびたび那須川のパートナーとして来日してきたメディナ本人が、那須川のために自ら申し出て来日したという。

那須川は同級２位・井上拓真（２９）＝大橋＝との王座決定戦へ向け、１０月１日に来日したメキシコ人パートナー４選手とスパーリングを重ねてきた。新たに心強いパートナーが加わり、公式ホームページで「チャンピオンは僕を一番強くしてくれたパートナーであり、とても心強いですし、世界チャンピオンになってもこうして来てくれるっていうのはホントに良いやつですし、自分も続かなきゃいけないなと思います」などとコメント。異例の現役世界王者のサポートに「本当に心強いですし、世界チャンピオンがスパーリング・パートバーとして来てくれるなんて普通だったらあり得ない事なので、しっかりと高め合って、さらに強い姿をみなさんに見せたいなと思っております」と決意を新たにした。

盟友・那須川のために来日したメディナは、同ジムの公式ページを通じ「またこうして日本に来ることが出来てとてもハッピーです。帝拳ジムはとても結束力を感じるジムで、私にとってチームというよりも家族や友人のような存在です。そして日本の多くの方々が”Ｃｈｉｓｐａ（チスパ＝メディナの愛称）”・メディナのことを応援してくれていることを知っていますし、とても嬉しく思います。日本のファンの皆さん、いつもありがとうございます」と述べた。

興行の前売りチケットは、１０日午後６時からローソンチケットで販売される。