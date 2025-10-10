

（撮影：梅谷秀司）

【儲けすぎ？】日本企業の利益率は急騰している

自民党新総裁の高市早苗氏はアベノミクスを継承すると考えられており、積極財政派であると言われています。アベノミクスの「三本の矢」の一つはリフレーションでした。

リフレ政策とは、一般的に、通貨の量を増やし、政府支出を増加させ、金利を下げる政策です。実際、第2次安倍政権以降、この政策が実施されました。この政策には、さまざまなメリットが想定されています。

企業側

需要が増えることで、雇用が増え失業率が低下します。需要増に伴い、設備投資も増加します。インフレによる利益増も見込まれるため、賃上げも可能になるとされています。

個人側

インフレになると見込んで、消費者は早めにモノを買います。失業率が下がることで労働市場の需給が改善し、労働者はより高い賃金を求めるようになります。

これらの作用により、経済は成長するというシナリオです。

リフレ政策の限界とは？

しかし、リフレ政策は、この経済成長のシナリオを支える環境作りであり、政府支出を除けば直接的な需要促進策ではないため、経済成長に直結すると保証されている事実はありません。そこまで単純な因果関係ではないのです。

これはインフレ政策の欠点です。金利を上げると、企業の負担は増えるので、設備投資は減ります。これは統計で確認できます。しかし、金利を下げても、企業の負担は軽くなるものの、設備投資を増やす確率は低いです。

同様に、増税をすると消費は減りますが、減税をしても消費者が貯金に回せば、消費は増えないのです。だから、リフレ政策は、「pushing on a string政策」と言います。紐を引っ張ると、引っ張る方向に動きます。押すと、逆の効果はありません。

要するに、金利が下がれば、企業は借り入れや設備投資をしやすくなることは事実ですが、金利が低いというだけで自動的に設備投資が増えるとは限りません。「設備投資を増やしてくれれば経済は成長する」という前提があるにすぎません。

また、賃上げは企業が決定するため、リフレ政策だけで賃上げが必然的に起こる保証はありません。

ここで重要になるのは、企業の「利益」ではなく、「利益率」です。

リフレ政策実施により、需要が増えた分だけ、企業が設備投資を増やし、賃上げをして経済を活性化させるというのが本来の理屈です。しかし、需要が増えているにもかかわらず、企業が設備投資を増やさず、賃上げもしなかった場合、利益も利益率も上がってしまいます。

逆に、利益率が上がってしまうと、リフレ政策の好循環は妨げられます。

「強欲」+「インフレーション」

これを「グリードフレーション」とも言います。「強欲（Greed）」と「インフレーション」を組み合わせた造語で、企業がインフレを口実に便乗して利益を拡大させることです。具体的には、コストの上昇分以上に価格を引き上げた現象を意味します。

グリードフレーションに関しては経済学者の間で議論がありますが、ポイントは利益と利益率の議論に尽きます。需要が増えて利益が増えるのは一般的な現象であり、グリードフレーションには値しませんが、利益率が上がることは、グリードフレーションが主張する「過剰な便乗上げ」に該当すると考えられるからです。

グリードフレーションの下では、企業は需要の増加と単価の上昇により利益を増やしていますが、設備投資を増やさず、賃上げもインフレに見合うほどはしないからこそ、利益も利益率も上がります。

これによって、実質賃金は減少し、家計が苦しみますので、リフレ政策の好循環に想定される経済成長に水を差す形となります。

この現象を判断するには、利益率の上昇と労働分配率を確認する必要があります。

実際、2012年度に発足した第2次安倍政権以降、日本企業の利益率は極端に上昇しています。2011年度の3.28%から6.78%へと高騰し、その中の中小企業の利益率も1.7倍に増え、史上最高を更新しています。





同時に、労働分配率も大幅に低下しています。法人企業統計では、2024年度の労働分配率は57.4%まで激減し、1975年度以降の過去平均62.8%を大幅に下回っています。

結果として、アベノミクスは、企業の利益率の上昇とそれに伴う内部留保の激増によって、リフレ政策の需要が企業に吸収され、経済成長につながっていないという状況になりました。





賃上げは政府が先に手本を

高市新総裁がアベノミクスを継続するとなれば、企業の利益率高騰や労働分配率の低下に対し、どのような政策を打つかが、リフレ政策が成功するか否かの最大のカギとなります。

安倍政権、菅政権、岸田政権は、最低賃金の積極的な引き上げも含めて賃上げを促進してきました。

高市政権にも、経団連、経済同友会、日本商工会議所などに対し、今まで以上に継続的に賃上げの促進を求める必要があります。企業は減益になると賃上げはしませんが、中小企業も含め、増益になっても最高利益になっても賃上げに積極的ではないのが、第2次安倍政権以降の特徴です。

同時に、公的部門の賃上げや公共料金の引き上げも必要です。企業に賃上げを求めるならば、教員、自衛官、警察官など公務員の賃上げも含め、政府がお手本を示すべきです。

（デービッド・アトキンソン ： 小西美術工藝社社長）