松本若菜、“父”と2ショットでカウントダウン「可愛すぎる笑顔にこちらまでほっこり」「素敵な親子」「ドラマ楽しみ」 日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』オフショットに反響
俳優の妻夫木聡が主演を務めるTBS日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（12日スタート／毎週日曜 後9：00）の公式SNSが更新され、キャストのオフショットが公開された。
【動画】「可愛すぎる笑顔にこちらまでほっこり」親子を演じる木場勝己＆松本若菜の2ショット
本作は、競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。
山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の同名小説（新潮文庫刊）を実写化するもので、映像化にあたってはJRAが全面協力。実際の競馬場で撮影を行うなど、映像の迫力にもこだわっている。
12日の初回放送に向けて、SNSではキャストによるカウントダウンを展開中。8日の投稿では「初回放送まであと4日！」「競走馬の生産牧場“ノザキファーム”を営む野崎親子からのお知らせです」とコメントし、親子を演じる木場勝己（野崎剛史役）、松本若菜（野崎加奈子役）の2ショット動画をアップした。
2人は役衣装で登場し、声をそろえ「ぜひ、ご覧ください！」とコメント。途中、松本が木場に視線を向けほほ笑んだり、笑顔で仲良く手を振ったりと和やかな様子を受け、投稿には「お二人の雰囲気の良さが伝わってきますね」と記された。
コメント欄には「木場さん、若菜さん。可愛さが、めっちゃ親子ですね」「お2人ともニコニコしながらのお手振りが可愛らしいです」「野崎親子、キュートなお二人」「可愛すぎる笑顔にこちらまでほっこり笑顔になりました」「お2人とも素敵な笑顔」「素敵な親子ですね」「ドラマ楽しみです」など、さまざまな声が寄せられている。
