【ハニーズのチェック柄】が可愛い！ 大人に似合う♡「大本命スカート」

今年の秋冬はチェック柄が注目のキーワード。今回は、コーデの主役になりそうなチェック柄スカートを【ハニーズ】からピックアップしました。上品な華やかさで、大人のコーデにぴったりのアイテムがラインナップ。シンプルなトップスに合わせるだけで、旬のムードがぐっとアップしそうです。ぜひワードローブに加えて、秋のコーデを楽しんで。

秋コーデに映える主役級スカート

【ハニーズ】「チェックラップ風スカート」\4,980（税込）

歩くたびに柔らかく揺れるラップ風スカートは、程よく広がるフレアシルエットが上品な一枚。暖かな両面起毛のツイル素材で、季節感のあるムードをぐっと引き寄せます。シンプルなトップスに合わせるだけで女性らしい華やかさをプラスできるのも魅力です。グレーやベージュを基調とした3色展開で、配色をリンクさせれば統一感のある着こなしが楽しめそう。公式サイトによると、ウエストの後ろがゴムなうえに生地自体にストレッチ性があるとのことなので、着心地の良さも期待できます。

きれいめにもカジュアルにも使える

【ハニーズ】「チェック柄ナロースカート」\3,480（税込）

表面感のある織り柄チェックと、すとんとしたIラインが特徴のナロースカート。トップスにきれいめのニットを合わせて抜け感のあるコーデに仕上げたり、スウェットを合わせてカジュアルなコーデにしたりと、着まわしやすいアイテムです。バックスリットで動きやすく、気負わず穿けるのも嬉しいポイント。チャ、スミクロ、グレーの上品な3色展開で、通勤から休日まで幅広く活躍しそう。

遊び心を加えたスタイルにぴったり

【ハニーズ】「ミディ丈プリーツスカート」\3,480（税込）

ひざ下丈のプリーツスカートは、大人ガーリーな雰囲気が魅力。ブラウスを合わせればフェミニンに、ニットベストやスウェットと合わせればフレッピーな大人カジュアルに仕上がります。カラーはコン、グレー、イエロー、アカと4色展開。色味によって印象がガラリと変わるので、シックにまとめたり差し色に使ったりと気分に合わせて選んでみて。足元をゴツめにまとめた甘辛ミックススタイルもおすすめです。

オンもオフも映える上品マーメイド

【ハニーズ】「ひざ丈マーメイドスカート」\2,980（税込）

ひざ丈のマーメイドスカートは、広がりすぎず程よく体のラインを引き立てるシルエット。ブラック、ベージュ、グレーの3色展開で、フェミニンさの中に上品で落ち着いたムードを漂わせます。シャツやジャケットを合わせればきちんと感のあるスタイルに、シンプルなトップスなら大人カジュアルに。パンプスでオフィス仕様にしたり、ロングブーツでお出かけ仕様にしたりと、足元によっても表情を変えて楽しめる一枚です。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S