10月9日（現地時間、以下同）、ドジャースはフィリーズとの地区シリーズ第4戦でサヨナラ勝ちを収め、リーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。試合後には"ドジャース夫人会"の公式Instagramが更新され、選手の家族らの嬉しそうな集合写真がアップされたが、そこに大谷翔平（31）の妻・真美子さん（28）の姿はなかった。

【写真】チラ見えしてしまった、髪をかきあげる真美子さん。黒のトップスに白のパンツというコーデで、スタイルの良さが際立つ

10月8日、10月9日と、試合前の集合写真には写真に収まっていた真美子さん。しかし、試合後の写真撮影には参加しなかったようだ。

ワイルドカードシリーズを突破した10月1日の試合後も、真美子さんは夫とともに早々と帰路についたという。スポーツ紙記者が証言する。

「大谷は試合後、クラブハウスでのシャンパンファイトには参加していましたが、その後はすぐにシャワーを浴び、周囲も驚く"早業"ですぐに帰宅しました。選手たちがグラウンド上で記念撮影をしているときには帰路についていたのです。

実はこの日、真美子さんが娘を連れて観戦に来ていたそうなんですが、娘さんはまだ0歳ですし、大谷も試合後すぐに妻子と合流したかったのでしょうね」

このスポーツ紙記者は、「愛娘を抱いてグラウンドに入ると過度に注目を集めてしまうのでは、という心配もあったのかもしれません」と証言する。

「0歳の娘がいることを見越してか、大谷サイドは真美子さんの露出にセンシティブになっている。現場の記者には、球団から『真美子さんが球場に来ても写真を撮らないでほしい』という要望が届いており、ピリピリした雰囲気を感じます」

日米問わず、真美子さんへのファンの注目度は高い。かねてより夫人会のSNSでは、真美子さんが集合写真に登場するたびにコメント欄が〈真美子夫人いるー！〉〈真美子さん素敵〉といった称賛の声で埋め尽くされている。

一方で、真美子さんばかりが言及される状況に〈私も真美子、大谷好きだけど真美子真美子うるせぇなと不快になってしまう〉や〈真美子さんも、ほっといてもらいたいっておもってる〉など苦言を呈するファンも見受けられた。

まさかの不意打ちショット

こうした周囲の状況にも配慮した結果なのか、大谷と真美子さんは"映り込み"にさえ細心の注意を払っているようだ。

「以前、ある選手の妻がイベントの風景を撮影した動画を自身のSNSで公開したところ、目ざといファンが真美子さんがグラス片手に髪をかきあげる瞬間がチラ見えしていることに気づき、やはり話題になりました。

しかし最近では、大谷と真美子さんは"映り込み"レベルもないように一層気をつけているようです。夫人会のメンバーには、記念撮影好きの人も多いのですが、彼女らのSNSにも登場することはほとんどありません。余計な騒ぎは避けたいという夫婦の思いを汲んで、周囲の人々も注意しているようです」

次はいつ夫人会のSNSに真美子さんが現れるのか。