4人組バンド「RED in BLUE」は10日、公式サイトを更新。ボーカル郄橋祐揮が酒気帯び運転で警察に検挙されたことを発表し、年内の活動を自粛すると報告した。7日にはロックバンド「エレファントカシマシ」のドラムス・冨永義之も酒気帯び運転で検挙されたことが発表されており、人気バンドのメンバーによる不祥事が相次いでいる。

バンド公式サイトで「このたび、2025年10月2日、当バンドのボーカル・郄橋祐揮が酒気帯び運転により警察に検挙されるという重大な事案が発生いたしました」と報告。「本件を厳粛に受け止め、バンド内で協議を重ねた結果、年内のRED in BLUEとしての活動を自粛することといたしました」とし、年内に予定していた8公演の出演中止を発表した。

RED in BLUEは2012年に広島で結成。高橋、ギター田口悟（Gベース磯村駿介、ドラム山崎慧の4人で構成されている。

今月7日にはエレファントカシマシのドラムス・冨永義之が酒気帯び運転による接触事故を起こし、検挙されたことがバンドのボーカル・宮本浩次のプロジェクト「俺と、友だち」公式サイトを通じて明かされた。人気バンドメンバーによる酒気帯び運転の不祥事が相次ぐ形となっており、SNSには「事故とかなってないにしても、酒気帯びは違反だからな」「なにしてんの」などの指摘が寄せられていた。