日本サッカー協会の公式YouTubeチャンネル『JFATV』が10月9日、最新動画を投稿。日本代表の裏側に迫る「Team Cam vol.01｜南米強豪2連戦に向け選手たちが集合」を公開した。

【映像】「おい！」リフティングで翻弄される長友佑都

10月10日にパラグアイ代表、14日にブラジル代表と国際親善試合を戦うサムライブルーは、6日に始動。初日にピッチでボールを蹴ったのは主にJリーグ組だけだったが、その中のワンシーンが話題となっている。

リフティングでのボール回しで、39歳の最年長DF長友佑都が1人で守備に入ったが、途中からDF望月ヘンリー海輝、DF安藤智哉、MF相馬勇紀、長谷部誠コーチがヘディングをはじめる。とくに192cmの望月、190cmの安藤智哉と長身が揃っていたため、170cmの長友は完全に翻弄され、「でかない！？おい！」と叫んでいた。

この一部始終はメディアのカメラにも収められ拡散されたため、翌日から合流した久保建英も目にした模様。今回の密着動画では、久保が「届かない高さでボールを回されてましたよね。よくないですよねあの練習（笑）」と長友をいじる場面も収められていた。

この一部始終にはYouTubeの視聴者たちも反応し、「長友さんが最高のコンテンツ」「長友ほんと面白いな」「長友、久保コンビは必ずヒトネタ面白い展開作ってくれるんだよな」「久保が、良くないですよねあの練習って、長友イジるのがオモロイ」「ブラボーのヘディングボール回しちゃんといじってるタケさすが」などのコメントが集まっている。

なお、今日のパラグアイ戦は、パナソニックスタジアム吹田で19時20分にキックオフされる予定だ。

（ABEMA／サッカー日本代表）

