¡¡¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Û¥ó¥ÀÂè1Æü¡Ê10Æü¡¦ÀÅ²¬¸©ÅìÌ¾CC¡á6435¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ëº£µ¨4¾¡ÌÜ¤òÁÀ¤¦º´µ×´Ö¼ëè½¤¬¡¢ÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Çº£µ¨1¾¡¤Î´ä°æÀéÎç¤ä¡¢¿ÀÃ«¤½¤é¡¢²ÏËÜ·ë¡¢ÌîÂô¿¿±û¤È¤È¤â¤Ë7¥¢¥ó¥À¡¼¡¢65¤Ç¼ó°Ì¤ËÊÂ¤ó¤À¡£º£Ç¯3·î°ÊÍè¤Î¹ñÆâÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Ï¡¢Á°Ç¯ÇÆ¼Ô¤Îº´Æ£¿´·ë¤ÈÆ±¤¸69¤Ç28°ÌÈ¯¿Ê¡£
¡¡Á°½µ¤ÎÆüËÜ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥óÁª¼ê¸¢¤òÀ©¤·¤¿ËÙ¶×²»¤Ï67¤Ç8°Ì¡¢º£µ¨½é¤Î¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¸¶±Ñè½²Ö¤Ï68¤Ç16°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£´ä°æÌÀ°¦¤Ï70¤Ç46°Ì¡£¡Ê¾Þ¶âÁí³Û1²¯2ÀéËü±ß¡¢Í¥¾¡2160Ëü±ß¡¢½Ð¾ì108Áª¼ê¡á¥¢¥Þ10¡¢ÆÞ¤ê¡¢µ¤²¹21.8ÅÙ¡¢ÅìÆîÅì¤ÎÉ÷3.4¥á¡¼¥È¥ë¡¢´Ñ½°3046¿Í¡Ë