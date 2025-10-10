上戸彩さんが10日、浅草寺・伝法院で行われた「1811人の麺職人が贈る『丸亀製麺・打ち立ての秋』開幕式」に登壇しました。

イベントでは、全国850店舗、1800人を超える麺職人を抱える丸亀製麺が、全国一斉ご当地企画として実施し、大好評を得た「わがまち釜揚げうどん47」をパワーアップした「わがまちうどん47」として完全新作47商品をお披露目しました。





パンプキンカラーの秋らしい装いで登場した上戸さんは “丸亀製麺が本当に大好きで、いろんな地域の丸亀製麺に通わせていただいています” と挨拶。 “お子様ランチ最高ですよ！丸亀デビューするママ友を誘って、ホントどんどんマニアックになってます” と笑顔を見せていました。









各地域限定メニューが掲載されたパネルの除幕をした上戸さんは、 “色鮮やかで、それぞれの地域の美味しい感じがして、麺職人さんのいろんなアイデアも詰まっている感じもします” と感想を述べました。









また千葉県限定の「ゆず香るあさり天と海苔の旨だしうどん」で醤油も千葉県産を使用していることが説明されると、 “ちょうど今朝、娘が47都道府県の宿題をしていて、県の名産を書く欄に「千葉＝しょうゆ」と書いてあって、私は「千葉、醤油なんだ」って。きょう勉強したんですが、今「醤油」って出てきて「あっ！娘合っていたんだ」って思いました” と、微笑ましい家族のエピソードを明かし、 “勉強にもなりますね” と感心していました。









さらに、この日はイベントにちなみ上戸さんの「職人技」を問われると「街中で芸能人をみつける職人」と答えました。 “「あの人、そうだな！」と思うとかなりの確率で芸能人です” と自信を見せ、 “スタッフや同業者の方を見つけるのも得意で、この間地方の商店街でスタッフを見つけました” と驚きのエピソードを明かしました。









そんな上戸さんに、司会から “上戸さんもよく声を掛けられます？” と聞かれると、 “私ですか…まったく無いです” 回答。オーラを消せるタイプでは？と聞かれると、 “消せるタイプという言い方で正しいんでしょうか？まったく気付いてもらえません。それ以上はあんまり言わないでください” と自虐しながら、照れ笑いを浮かべていました。

【担当：芸能情報ステーション】