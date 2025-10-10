堺正章、カトリーヌ・ドヌーヴの心をつかんだ“日本の和菓子” プレゼント翌日から「僕にハグをするようになった」
俳優の堺正章が10日、映画『SPIRIT WORLD ‐スピリットワールド‐』先行公開記念初日舞台あいさつに登壇した。
【写真】素敵！笑顔で手を降る竹野内豊＆堺正章
フランスを代表する名優カトリーヌ・ドヌーヴが、日本で撮影に臨んだ同作。コンサートで訪れた日本で命を落とし、彷徨（さまよ）える魂となったフランス人歌手・クレア（カトリーヌ・ドヌーヴ）が、ユウゾウ（堺）と出会い、その息子・ハヤト（竹野内豊）を見守る旅に出る。
撮影秘話についてトークする中で、堺が「僕が作戦を立てて（カトリーヌを）僕の方に振り向かせようと、どうやったら距離が縮まるかと思ったら、プレゼントしかないと思ったので、毎日彼女にプレゼントをしていたんです。ささやかなプレゼントで、反応はいただくけど『ありがとう』っていうくらいだったんです」と振り返った。
続けて「6日目に持っていったあるお菓子が、彼女の心を打ったんです。その日本の和菓子、いちご大福！いちご大福って複雑な味じゃないですか？（その味にハマったカトリーヌが）なんと、7日目の朝から僕にハグをするようになった」とにっこり。「僕はフランスを制したということで、それから毎日のようにいちご大福をプレゼントして。もう大変な出費でした（笑）。フランスのスタッフが『悪いけど、カトリーヌに甘いものをあげないでくれ』と言うんだけど、彼女はほしい目をしているんです。だから、毎日後ろから彼女に渡して。6つ入りを、あと1個くらいしか残っていないくらい食べていました」と声を弾ませていた。
舞台あいさつにはそのほか、竹野内豊も登壇した。
【写真】素敵！笑顔で手を降る竹野内豊＆堺正章
フランスを代表する名優カトリーヌ・ドヌーヴが、日本で撮影に臨んだ同作。コンサートで訪れた日本で命を落とし、彷徨（さまよ）える魂となったフランス人歌手・クレア（カトリーヌ・ドヌーヴ）が、ユウゾウ（堺）と出会い、その息子・ハヤト（竹野内豊）を見守る旅に出る。
続けて「6日目に持っていったあるお菓子が、彼女の心を打ったんです。その日本の和菓子、いちご大福！いちご大福って複雑な味じゃないですか？（その味にハマったカトリーヌが）なんと、7日目の朝から僕にハグをするようになった」とにっこり。「僕はフランスを制したということで、それから毎日のようにいちご大福をプレゼントして。もう大変な出費でした（笑）。フランスのスタッフが『悪いけど、カトリーヌに甘いものをあげないでくれ』と言うんだけど、彼女はほしい目をしているんです。だから、毎日後ろから彼女に渡して。6つ入りを、あと1個くらいしか残っていないくらい食べていました」と声を弾ませていた。
舞台あいさつにはそのほか、竹野内豊も登壇した。