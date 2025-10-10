竹野内豊、舞台あいさつで雄弁に？ 堺正章のイジりにタジタジ「ちょっと…汗かいてます」
俳優の竹野内豊、堺正章が10日、映画『SPIRIT WORLD ‐スピリットワールド‐』先行公開記念初日舞台あいさつに登壇した。
【写真】素敵！笑顔で手を降る竹野内豊＆堺正章
フランスを代表する名優カトリーヌ・ドヌーヴが、日本で撮影に臨んだ同作。コンサートで訪れた日本で命を落とし、彷徨える魂となったフランス人歌手クレア（カトリーヌ・ドヌーヴ）が、ユウゾウ（堺）と出会い、その息子ハヤト（竹野内）を見守る旅に出る。
撮影秘話についてトークする中で、竹野内が「監督が、とにかく撮影が早いんです。現場に入ってテスト1回、本番やって、はいOK！って。それで次の撮影に進んでいくというような、スピーディーな撮影だったので。カトリーヌさんともお話する時間があまりなかったのですが、日本の伝統文化、非常に興味がおありで。シンプルなステキな瀬戸物があると、眺めていました」と回顧。
続けて「撮影前にお祓いを行いまして。神主さんが、お祓いの進行とか、フランス人のスタッフからしたら、何をやっているかわからない。その説明を堺さんが全部英語でカトリーヌさんにされていて。それがちゃんと、なるほどって、首を縦に大きく振っていらっしゃる。その時点で、ユウゾウとクレア（の世界観）がすでに出来上がっているなと感じました」と明かすと、堺が「きょう、竹野内さん、よくしゃべりますね（笑）。撮影中とかは寡黙な方なんですけど、きょうはみなさんが来てくださったので、それに対する喜びの声を、しゃべられるんじゃない（笑）」と愛あるイジりを見せた。
これには、竹野内も「ちょっと…汗かいてますから」と照れ笑いを浮かべていた。
