京都・貴船で修業した大将が織りなす覚王山の味。「京・おばんざい素」で出汁香るおばんざいと夏限定らーめんを味わうひととき
2025年6月、覚王山エリアに「京・おばんざい素」がオープンしました。名東区で15年間営業を続けた後の移転で、四季折々のおばんざいと、季節ごとに厳選された日本酒を楽しむことができます。
腕を振るうのは、大学卒業後に京都・貴船の老舗料理旅館で修業を積んだ、和食経験豊富な大将です。上品な“まぐろ節”を使った黄金出汁を基本に、繊細でやさしい味わいを提供しています。
おばんざいランチには、手作りの“おばんざい三種盛り合わせ”に“赤だし”、“香の物”、“サラダ”が付いており、お得な内容になっています。ご飯はランチ・夜ともに土鍋で炊き上げており、ふっくらと甘みのあるお米を味わうことができます。
夏季限定で提供されるのが、さっぱりとした透き通るスープの「冷たいらーめん」。
さらに2024年からは、トマトを使った「トマトらーめん」も登場。
食欲の落ちやすい季節でも食べやすく、夏を元気に乗り切れる人気メニューです。
夜は、季節の肴とお酒を気軽に楽しめる【晩酌セット】をはじめ、大将が厳選した日本酒が並びます。
自慢の黄金出汁を使った【だし巻き玉子】や、京都の名店から取り寄せた麩を使った「田楽」など、お酒に合う料理も充実。田楽の味噌ダレもすべて手作りです。
人気の【じゃがまる】は、ジャガイモ・山芋・ユリ根を蒸して合わせ、五色あられをまぶして揚げた一品。上から餡をかけ、外はサクッと、中はもっちり。上品な餡が絶妙に絡み合う、自慢の逸品です。
サラダに使うドレッシングも、まぐろ節と米油、国産野菜など体にやさしい素材から手作りしています。オンライン販売も行っており、自宅でもその味を楽しむことができます。
＜ランチメニュー※時期により素材は変わります＞
【岐阜 恵那鶏もも肉のから揚げ】【本日のお魚】（各1400円）
【和豚もちぶた 豚の角煮 温玉添え】（1500円）
【本日のお刺身盛り合わせ】（1650円）
＜夜メニュー＞
【晩酌セット】（1430円）
【おすすめ5点盛り】（1958円）
【生麩の田楽】（748円） 【じゃがまる】（528円）
【だし巻き玉子】（968円）など
※2025年7月1日時点の情報です