「CUCINA Pagina」は、2024年4月、久屋大通庭園フラリエ内にオープンしたイタリアンレストランです。都会にありながらも植物を身近に感じられる環境で、スタイリッシュかつモダンな空間が広がっています。シェフはイタリアの郷土料理を得意とし、季節の食材に合わせたメニューを提供しています。



ランチタイムには、平日限定で予約なしでも楽しめるカジュアルランチセットと、事前予約制のコースがあります。どちらのランチにも、お値打ち価格でデザートやドリンクを追加することができます。





ディナータイムは、コース料理のほかアラカルトメニューも充実。2軒目としても利用しやすい軽めの一品料理や、豊富なアルコールメニューも揃っています。名物は、大きなチーズの中で仕上げる【パルミジャーノチーズリゾット】。クリーミーでコクがあり、お米のほどよい食感が残っているのもおいしさのポイントです。また、切りたてを提供する「生ハム」も人気。イタリア製のスライサーを使うことで、摩擦による味の劣化を防ぎ、極薄にカットすることができます。そのため、口の中でふわっととろけるような食感と旨味を楽しめます。前菜やおつまみとしてアラカルトで追加注文することもでき、リピーターの多い一品です。店内にはテーブル席のほか、最大4名まで利用できる個室、天気や気候の良い日におすすめのテラス席も用意されています。友人同士のランチや女子会、ママ会、デートなど、さまざまなシーンで利用可能です。また、懇親会や貸切パーティーの相談にも対応しています＜平日限定ランチ＞【カジュアルランチセット（季節野菜のグリーンサラダ／パン／選べるスパゲッティ）】（1900円）＜ランチコース＞【パスタランチコース（前菜4種盛り合わせ／パン／選べるスパゲッティ）】（2400円）【スペシャルランチコース（前菜4種盛り合わせ／パン／選べるスパゲッティ／選べる肉または魚料理）】（3300円）＜ディナーコース＞※ディナータイムはテーブルチャージ500円＋1ドリンク制【プリフィックスディナーコース（前菜5種盛り合わせ／本日の温菜／パン／選べるスパゲッティ／選べる肉または魚料理／選べるデザート／選べるドリンク）】（5000円）※2025年6月10日時点の情報です