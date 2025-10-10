日本プロ野球選手会が誹謗中傷検出システムを導入…ＡＩ活用しＳＮＳ“監視”　ＣＳと日本シリーズが対象

日本プロ野球選手会は１０日、「２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ」、「２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ」および「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」の試合出場選手を誹謗（ひぼう）中傷から守るため、誹謗中傷検出システムを導入することを発表した。ＡＩ技術を活用した検出・通報支援サービスを使用。選手が安心して競技に集中できる環境を作る。

今回活用するのは英国に本社を置くＳｉｇｎｉｆｙ Ｇｒｏｕｐの誹謗中傷検出・通報支援サービス「Ｔｈｒｅａｔ Ｍａｔｒｉｘ」。２２年サッカーＷ杯カタール大会、２３年ラグビーＷ杯フランス大会やテニスのツアー大会を主催する女子テニス協会（ＷＴＡ）、国際テニス連盟（ＩＴＦ）などが導入し、英プレミアリーグの強豪アーセナルでは導入後、ＳＮＳでのチームの誹謗中傷検知件数が９０％減少したという事例も報告されているという。

今回は誹謗中傷行為を減らし、選手が安心して競技に集中できる環境を作ることを目的に、ＳＮＳ上における投稿のモニタリングを行い、該当事案を検出し対象者ごとにリストアップ。ＳＮＳ運営元への通報・削除要請や、ＮＰＢ球団との情報共有、ダイレクトメッセージ（ＤＭ）への対応、発信者情報開示請求や刑事手続に必要な証拠保全も行う。選手本人だけでなく、選手の家族にも影響が及んだ場合は家族へのサポートも行う。

日本プロ野球選手会は「選手と、危害が及ぶ場合にはその家族を誹謗中傷から守ることで、選手が安心して競技に集中できるよう今後も日本プロフェッショナル野球組織（ＮＰＢ）および１２球団等関係者と連携し対策を続けてまいります」としている。