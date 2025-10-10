17歳差婚の裏側に迫る 49歳シングルマザー妻が一目惚れ 32歳年下夫を射止めた意外な方法
ABEMAの番組『ダマってられない女たち season2』#6が、きょう10日午後10時より放送される。#6では、年の差17歳夫婦、メグミさん（49）とハズムさん（32）の結婚生活に密着する。
【写真】17歳差婚の意外な裏側に驚きの表情を見せるスタジオメンバー
出会った瞬間、「神様に理想の人作ってって言ったら、そのままというくらい理想的」と、ハズムさんに一目惚れしたというメグミさん。番組では、シングルマザーだったメグミさんが、年下夫の心を射止めるために取った意外な方法を追いかける。スタジオにも本人が登場し、驚きと感動に包まれた年の差カップルの恋の軌跡に迫る。
MCを務めるのはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒーの3人。今を生きる女性たちのリアルな姿に密着し、“幸せ”の形を本音で語り合う。#6では、スタジオゲストとして元TBSアナウンサーの山本里菜と、宇野実彩子（AAA）が登場する。
