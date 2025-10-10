°ÂÁ´µ¡Ç½¸þ¾å¤Ë¡ÖÀÑ¶ËÅª¡×¡¡Âç´Ö¸¶È¯Ä´ºº¤Îµ¬À©°Ñ°÷
¡¡¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¤Î¿ù»³ÃÒÇ·°Ñ°÷¤Ï10Æü¡¢ÅÅ¸»³«È¯¤¬·úÀßÃæ¤ÎÂç´Ö¸¶È¯¡ÊÀÄ¿¹¸©Âç´ÖÄ®¡Ë¤ò¸½ÃÏÄ´ºº¤·¡¢¹©»ö¤Î¿ÊÄ½¾õ¶·¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£½ªÎ»¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¡ÖÀÑ¶ËÅª¤Ë°ÂÁ´µ¡Ç½¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢¥ê¥½¡¼¥¹¤ò³ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯5·î¤ËÃÏ¿Ì¤äÄÅÇÈ¤Ë´Ø¤¹¤ë¿³ºº¤¬¤Û¤Ü½ªÎ»¡£º£¸å¡¢ÀßÈ÷ÌÌ¤Î¿³ºº¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢Ã´Åö¤¹¤ë¿ù»³»á¤Ï¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¤´Ö¤Ë¤¤Á¤ó¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Èµá¤á¤¿¡£
¡¡Âç´Ö¸¶È¯¤Ï¥×¥ë¥È¥Ë¥¦¥à¡¦¥¦¥é¥óº®¹ç»À²½Êª¡ÊMOX¡ËÇ³ÎÁ¤À¤±¤Ç¤â±¿Å¾¤Ç¤¤ëÀ¤³¦½é¤Î¾¦ÍÑ¸¶È¯¡£2008Ç¯¤ËÃå¹©¡£ÅÅ¸»³«È¯¤Ï30Ç¯ÅÙ¤Î±¿Å¾³«»Ï¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£