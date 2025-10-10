３９年間勤めた看護師を定年後、第二の人生に選んだのはハンターの道だった。

岩手県洋野町の梅内淳子さん（６７）は、町唯一の女性ハンターとしてシカやイノシシなどの被害に苦しむ農家を支え、町の鳥獣害対策に欠かせない存在だ。看護師時代から変わらない「誰かを助けたい」という思いが原動力となっている。（福守鴻人）

母の畑荒らされ

きっかけとなったのは２０２０年春。定年から１年がたち、母（８８）との畑仕事が日常の楽しみとなっていた頃、ジャガイモ畑が一夜で荒らされた。落胆する母を目の当たりにし、「何にやられたのか、知りたいと思った」。被害の状況からイノシシによる食害の可能性が高いことがわかり、町の農家も鳥獣被害に悩んでいることを知った。

ハンター不足という課題から「自分がやるしかない」と思い立った。２１年にわな猟免許、２２年に第１種銃猟免許を取得。約３年半で畑を荒らすなどしたシカやイノシシ計２４６頭を駆除し、所属する久慈地方猟友会大野班（１９人）の中では昨年度の捕獲数が７０頭と初めてトップとなった。

命無駄にしない

活躍の背景にあるのは、青森労災病院（青森県八戸市）勤務時代に培った観察眼だ。病棟で患者のわずかな変化を見逃さなかった経験が、動物の足跡などの痕跡を読み取る力に直結している。「土の盛り上がりや草の倒れ方で、動物の種類や通過した時間がわかるようになってきた」

山での猟は常に危険と隣り合わせだ。３月にイノシシを追った際には、素手で両耳をつかみ、脚で首を押さえて１０分以上格闘した。

撃つ時にためらいがないわけではない。駆除する際は動物たちがなるべく苦しまないようにと、一発で仕留めることを心がける。解剖学を学び、臓器の位置を正確に把握するのも、元医療従事者として命の尊さに何度も向き合ってきたからだ。

肉が傷みにくい冬場には希望する住民に配り、角や牙は手先が器用な夫（６９）が工芸品に加工する。できるだけ無駄にしないことが、命への礼儀だと思っている。

欠かせぬ存在に

町内ではイノシシの捕獲数が１８年度の５頭から２４年度には７３頭と急増。シカも２４年度は３５３頭に達するなど被害は深刻だ。梅内さんの存在は大きく、町町民生活課の林下修明さん（４７）は「困った時に直接連絡する農家もおり、地元では欠かせない」と評価する。

ハンターとして活動する中、「かわいそう」といった声も聞こえる。ただ、田畑が荒らされれば、農家は１年の労苦を瞬時に失う。猟で獣を仕留めることは人々の暮らしを守るため、必要な管理だと信じている。

毎朝田畑の近くに仕掛けたわな約２０か所を軽トラックで見回る。「農家さんに『ありがとう』と言われると、苦労は全部吹き飛びます」。山道を歩き、農作物を守りながら、これからも命と向き合い続ける。