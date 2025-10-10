½ÀÆ»Éð²¬¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÁª¼ê»ØÆ³¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¶â¡¢Âç³°´¢¤ê¤òÈäÏª
¡¡½ÀÆ»¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÃË»Ò66¥¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤ÎÉð²¬µ£¡¢Æ±90¥¥íµé2°Ì¤ÎÅÄÅè¹ä´õ¡Ê¤È¤â¤Ë¥Ñ¡¼¥¯24¡Ë¤¬10Æü¡¢ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¤Î¹ÖÆ»´Û¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¤é¤ò»ØÆ³¤·¤¿¡£Éð²¬¤ÏÆÀ°Õ¤ÎÂç³°´¢¤ê¤òÈäÏª¤·¡ÖÊ¿ÏÂ¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦µ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ»×¤¦¡£»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¶µ¤¨¤¿µ»½Ñ¤ÇÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡»²²Ã¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Î¿¯¹¶¤ÇÁÄÉã¤òË´¤¯¤·¤¿20ºÐ¤Î½÷»ÒÁª¼ê¤â¤¤¤¿¡£Êì¹ñ¤Ç¤Ïº£¤â¹¶·â¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢ÈòÆñ¤ËÈ÷¤¨¤ÆÉþ¤òÃå¤¿¤Þ¤ÞÌ²¤ëÆü¡¹¤¬Â³¤¯¤È¤¤¤¦¡£¡Ö°ÂÁ´¤Ç½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µ¢¹ñ¤·¤¿¤éÃç´Ö¤Ë¤â¶¦Í¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£