大谷翔平がまるで“別人”　地区シリーズでの大不振に「期待を大きく裏切っている」米メディア指摘

地区シリーズで大谷は不振を極めた(C)Getty Images

ドジャースは現地時間10月9日、本拠地でフィリーズとの地区シリーズ第4戦を2−1で制し、リーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。

【動画】佐々木朗希、魂の完全投球！ 強打者たちをねじ伏せた空振りシーン

「1番・DH」で先発出場した大谷翔平は4打数無安打2三振に終わり、地区シリーズは18打数1安打の打率.056、9三振と不振を極めている。初戦で適時打を放ったものの、第2戦、第3戦も無安打。この日も快音は響かなかった。

米メディア『EssentiallySports』は「ポストシーズンでのショウヘイ・オオタニは、レギュラーシーズン中に55本塁打を放ち、146得点を記録した同一人物とは思えない」と、状態の悪さを指摘している。