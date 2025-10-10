◆米男子プロゴルフツアー ベイカレント・クラシック・レクサス 第２日（１０日、神奈川・横浜ＣＣ＝７３１５ヤード、パー７１）

第２ラウンドが行われ、３４位で出た比嘉一貴（フリー）が前半アウト９ホールで自己最少の２８をマーク。８バーディー、１ボギーの６４をたたき出し、通算６アンダーで日本勢トップの９位に浮上した。首位とは６打差。

４位で出た金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）は７０で回り４アンダー１９位に後退。６８の蝉川泰果（アース製薬）は３アンダー２４位。

３４位からスタートした松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は５バーディー、２ボギーの６８で２アンダーとし、６７の中島啓太（フリー）、６９の金子駆大（ＮＴＰホールディングス）とともに、トップと１０打差の２８位で週末を迎える。

６８の米沢蓮（パルコホーム）が１アンダー３９位。６９の堀川未来夢（Ｗａｖｅ Ｅｎｅｒｇｙ）、７２の大西魁斗（フリー）はイーブンパーの４４位。７１の小西たかのり（フリー）が１オーバーで５２位。

６９の河本力（大和証券）、７２の小平智（Ａｄｍｉｒａｌ）、７３で回ったアマチュアの小林大河（日大４年）が３オーバーで６３位。

７３の石川遼（カシオ）と７１の生源寺龍憲（フリー）は５オーバーで６９位。

久常涼（ＳＢＳホールディングス）は７１で７オーバー７４位。中西直人（国際スポーツ振興協会）は７７で８オーバー７６位。

マックス・グレーサーマン（米国）が６３と伸ばし、１２アンダーで首位を守った。メジャー２勝のザンダー・シャウフェレ（米国）も６３をマークし８アンダーで４打差の２位に浮上した。

６８のコリン・モリカワ（米国）は３アンダーで２４位。７２とスコアを落としたアダム・スコット（オーストラリア）は２アンダー２８位に順位を下げた。

大会は予選落ちがなく、４日間で争われる。