前岡歯科医院の院長、前岡遼馬先生がYouTubeチャンネル「歯科医の暴露チャンネル【前岡遼馬】」で「【衝撃の事実】フロスと歯間ブラシが歯ブラシの１０倍大切な理由」と題した動画を公開。「歯ブラシは適当でもいいから、フロスと歯間ブラシに全集中せよ」という衝撃的な提言で、歯周病予防における正しいオーラルケアの優先順位を解説した。



前岡先生はまず、歯周病を治すために最も大切なのは「歯磨きにより歯の表面に付いたプラーク（細菌の塊）を取り除くこと」であると解説。しかし、その歯磨きには明確な優先順位があると指摘する。多くの人が最も重要だと考える歯ブラシだが、前岡先生は「歯ブラシが取り除けるプラークは、全体の約60%に過ぎない」という驚きの事実を提示した。



では、残りの40%はどこにあるのか。それは「歯と歯の間」である。前岡先生は「歯周病になっている患者さんは100%例外なく歯間から始まります」と断言。歯の表面や裏面から始まることはなく、歯周病のリスクは歯と歯の間に集中していると語る。この場所は舌や頬が触れにくく、プラークが溜まりやすい上に細菌が成熟しやすいため、歯磨きの中で「一番おいしい箇所」であり、最優先でケアすべき場所なのだという。



フロスや歯間ブラシの習慣が身につかない多くの人は、「歯ブラシの後に行う」ことが原因だと前岡先生は分析する。歯ブラシで満足してしまい、「今日はまあいいか」と後回しにしがちになるのだ。この問題を解決する最も簡単で効果的な方法が、「歯ブラシの前にフロスや歯間ブラシをやる」こと。慣れない作業は集中力を要するため、歯磨きの序盤に済ませることで、習慣化が驚くほど容易になるという。



この投稿には「相当に価値のある動画に出会えたと感じる」などのコメントが寄せられた。歯磨きの主役は歯ブラシではなく、歯周病の真の原因が潜む「歯と歯の間」をケアするフロスや歯間ブラシであるという視点は、多くの人にとって日々の習慣を見直す大きなきっかけとなるだろう。