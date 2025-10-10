◇MLB ドジャース2×-1フィリーズ（日本時間10日、ドジャー・スタジアム）

ドジャースのロバーツ監督がサヨナラにつながる悪送球で敗れた相手投手を気遣いました。

フィリーズは同点の延長11回、2アウト1塁3塁からオライオン・カーカリング投手をマウンドに上げると、フォアボールで満塁。続くアンディ・パヘス選手をピッチャーへのゴロとしましたが、打球をはじき慌てて本塁へ投げると送球がそれサヨナラの得点を許しました。

ドジャースのロバーツ監督は会見で最後に登板したカーカリング投手について「つらかったと思う。彼らは今夜素晴らしい守備を見せていた。彼はああいった守備練習は何千回とやってきたはず。彼はあの場面で打者に集中しすぎてアウトカウントや状況を忘れてしまっていたのかもしれない」と語りました。

カーカリング投手は2023年にメジャーデビューし、今年は24歳ながら69試合に登板し8勝4敗19ホールド4セーブの活躍を見せました。この若き右腕に対してロバーツ監督は「カーカリングはスター選手です。彼の気持ちはよく分かります。もちろん私たちは勝ててうれしいですが、彼は本当に素晴らしい一年を過ごした素晴らしい投手です」とたたえました。