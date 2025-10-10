Perfumeかしゆか、大自然背景に圧巻脚線美「脚のライン綺麗」「二度見した」と反響
【モデルプレス＝2025/10/10】3人組テクノポップユニット・Perfumeのかしゆかが10月10日、自身のInstagramを更新。アメリカ・セドナで撮影した写真を公開した。
【写真】Perfumeかしゆか、圧巻脚線美に「二度見した」
かしゆかは「Late summer in Sedona」と英語でつづり、セドナの雄大な渓谷を背景に撮影した複数の写真や動画を投稿。白のシャツを羽織り壮大な景色を前に岩の上に座る姿では、スラリとした美しい脚を披露している。また、ノースリーブのトップスにスパッツを合わせたスポーティーなコーデでは、引き締まった二の腕と脚のラインが際立っている。
この投稿に、ファンからは「ただただ美しい」「神々しい」「脚のライン綺麗」「景色とマッチしてる」「神秘的」「二度見した」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆かしゆか、絶景バックに美スタイル披露
