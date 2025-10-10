倖田來未、美ウエスト際立つキャミトップスでNEWSライブへ「かっこいい」「私服もおしゃれ」と反響
【モデルプレス＝2025/10/10】歌手の倖田來未が10月10日、自身のInstagramを更新。「NEWS LIVE TOUR 2025 変身」を訪れた際のコーディネートが 環境を読んでいる。
【写真】倖田來未、キャミトップスで人気アイドルライブへ
倖田は「本日『NEWS LIVE TOUR 2025 変身』見に行ってきました！」と綴り、黒のキャミソールのミニトップスにパンツを合わせたコーディネートを公開。キャミソールは胸元と背中、ウエストが大胆に開いたデザインで、美しい胸元と腰のラインをのぞかせている。サングラス姿と相まって、クールでスタイリッシュながらも上品なセクシーさを感じさせる装いだ。また、引き締まった二の腕やボディラインが際立つ、自宅でのリラックスショットも投稿されている。
また、ライブ本編では倖田と公私ともに交流のある増田貴久から、倖田がライブ観覧に来ていることが伝えられ、倖田がステージに向かって大きく手を振り、観客を沸かせた。
増田は「今回『変身』というツアーを回らせてもらうにあたりどんな変身をしたら皆が楽しんでくれるのかなって色々考えました。色んなアーティストの方にも聞きました。倖田來未ちゃんに聞いたら『1曲の中で何十回も着替えたほうがいいよ』って」とライブ演出について突飛な提案を受けたが「『超面白いっすね！』って言ったんだけどできるわけなくない？」と実現には至らなかったと明かし、笑いを誘った。
さらに、加藤シゲアキは最後の挨拶で「めっちゃ好きやで！」「ハニーフラッシュ！」と倖田の関西弁を真似したり、倖田がカバーしたことで知られる『キューティーハニー』のフレーズを用いたりしてファンへの愛を伝える場面もあった。
この投稿には「スタイル抜群」「セクシー」「私服もおしゃれ」「憧れる」「かっこよくて目立ちそう」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】倖田來未、キャミトップスで人気アイドルライブへ
◆倖田來未、黒のキャミソール姿披露
倖田は「本日『NEWS LIVE TOUR 2025 変身』見に行ってきました！」と綴り、黒のキャミソールのミニトップスにパンツを合わせたコーディネートを公開。キャミソールは胸元と背中、ウエストが大胆に開いたデザインで、美しい胸元と腰のラインをのぞかせている。サングラス姿と相まって、クールでスタイリッシュながらも上品なセクシーさを感じさせる装いだ。また、引き締まった二の腕やボディラインが際立つ、自宅でのリラックスショットも投稿されている。
◆倖田來未、増田貴久とライブで交流
また、ライブ本編では倖田と公私ともに交流のある増田貴久から、倖田がライブ観覧に来ていることが伝えられ、倖田がステージに向かって大きく手を振り、観客を沸かせた。
増田は「今回『変身』というツアーを回らせてもらうにあたりどんな変身をしたら皆が楽しんでくれるのかなって色々考えました。色んなアーティストの方にも聞きました。倖田來未ちゃんに聞いたら『1曲の中で何十回も着替えたほうがいいよ』って」とライブ演出について突飛な提案を受けたが「『超面白いっすね！』って言ったんだけどできるわけなくない？」と実現には至らなかったと明かし、笑いを誘った。
さらに、加藤シゲアキは最後の挨拶で「めっちゃ好きやで！」「ハニーフラッシュ！」と倖田の関西弁を真似したり、倖田がカバーしたことで知られる『キューティーハニー』のフレーズを用いたりしてファンへの愛を伝える場面もあった。
◆倖田來未の投稿に反響
この投稿には「スタイル抜群」「セクシー」「私服もおしゃれ」「憧れる」「かっこよくて目立ちそう」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】