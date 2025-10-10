【不二家】苺を使った旬先取りの菓子4品を期間限定で発売/「ミルキー(苺&ピスタチオ)」、「カントリーマアム(あまおう苺ショコラ)」など
不二家は11月4日と11日、「ルック」「ミルキー」「カントリーマアム」ブランドから、こだわりの苺を使った期間限定の菓子4品を全国で発売する。いずれもオープン価格。
冬から春にかけて旬を迎える苺のおいしさを、各ブランドの新商品で一足早く届けるとしている。◆「ルック(彩色苺)」43g(9枚)
「あまおう苺」「とちあいか」「つぶつぶ苺」と、1箱に3種類の苺チョコレートをパッケージ。甘酸っぱさを生かした「あまおう苺」、優しい甘さの「とちあいか」、苺のフリーズドライパウダーとシードを使った「つぶつぶ苺」と、それぞれ味わいが異なり、食べ比べできる。また、色味にも違いを持たせており視覚的にも楽しめる。2025年11月4日から発売。
「ルック(彩色苺)」3種類のチョコレート概要◆「ミルキー(苺&ピスタチオ)袋」62g(個装紙込み)
果汁30%を含む甘酸っぱい濃厚苺ジュレソースを、コクのあるピスタチオ味のミルキー生地で包んだ。一粒でデザートのようなおいしさが楽しめる。苺とピスタチオのデザートをイメージした、キラキラ輝く華やかで贅沢感のあるパッケージデザインも特徴。こちらも11月4日から発売。
「ミルキー(苺&ピスタチオ)袋」◆「カントリーマアム(あまおう苺ショコラ)」個包装12枚入り
福岡県産のあまおう苺の果汁と、苺のつぶつぶ食感が愉しめるストロベリーシードを生地に練り込み、チョコチップを組み合わせて焼き上げた。苺とチョコのハーモニーが楽しめる。2025年11月11日から発売する。
「カントリーマアム(あまおう苺ショコラ)」◆「カントリーマアムミニ(あまおう苺ショコラ)」42g
コンビニエンスストア限定のミニサイズも、11月11日同時に発売する。
