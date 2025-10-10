Âô¿¬¥¨¥ê¥«¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡È10Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¶¦±é¡ÉÇÐÍ¥¤òÀä»¿¡Ö¤¹¤´¤¤ÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/10¡Û½÷Í¥¤ÎÂô¿¬¥¨¥ê¥«¤¬10Æü¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¼¡À¤Âå¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡ÖDIG¡Ê¥Ç¥£¥°¡Ë¡×¥Ö¥é¥ó¥É¥í¡¼¥ó¥Áµ¼Ô²ñ¸«¤Ë¼Ì¿¿²È¤Î¥ì¥¹¥ê¡¼¡¦¥¡¼»á¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥Ó¥Ç¥ª½Ð±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤ò¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂô¿¬¥¨¥ê¥«¡¢Éüµ¢¸å¥¤¥Ù¥ó¥È½éÅÐÃÅ
º£²ó¡¢Âô¿¬¤È¤È¤â¤Ë¡ÖDIG¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëÇÐÍ¥¤Î·¦ÄÍÍÎ²ð¤Ï¡¢2012Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¥Ø¥ë¥¿¡¼¥¹¥±¥ë¥¿¡¼¡×¤«¤é10Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥Ó¥Ç¥ª½Ð±é¤·¤¿·¦ÄÍ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂô¿¬¤Ï¡Ö·¦ÄÍ¤µ¤ó¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¡£¤¹¤´¤¤ÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£¤Þ¤¿¡¢°õ¾Ý¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤ÈºÆ¤Ó¡Ö¤â¤¦ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü·¦ÄÍ¤Ï¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤Æ½Ð±é¤·¡Ö¥Ï¥í¡¼¡¢¥¨¥ê¥«¡ª¥ì¥¹¥ê¡¼¡ªÀ¾Â¼¤µ¤ó¡ª¡×¤ÈÅÐÃÅ¼Ô¤ËÌÀ¤ë¤¯¸Æ¤Ó¤«¤±¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤âº£»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÅÔ¹ç¤¬¤Ä¤«¤º¡¢²ñ¾ì¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥Ó¥Ç¥ª½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¤Ç¤â¡ÊÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡Ë»£±Æ¤Ç¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥¨¥ê¥«¡¦¥µ¥ï¥¸¥ê¤È¶¦±é¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤è¡£ÍÛµ¤¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤»£±Æ¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖDIG¤Î¥í¡¼¥ó¥Á¤òµÇ°¤·¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¥¹¥Î¡¼¥¦¥§¥¢¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¡¢Àã¤À¤ë¤Þ¥±¡¼¥¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢·¦ÄÍ¤«¤é¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¥±¡¼¥¤¬±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¯¤ë¤ÈÂô¿¬¤ÏËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£
Âô¿¬¤Ï2019Ç¯11·î16Æü¤ËËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢2020Ç¯¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖóÊÎÛ¤¬¤¯¤ë¡×¤ò¹ßÈÄ¡£¤½¤Î¸å¤Ï½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òµÙ¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2024Ç¯¤è¤ê¿·¹ñÎ©·à¾ì Ãæ·à¾ì¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤¿ÉñÂæ¡ÖÍßË¾¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÅÅ¼Ö¡×¤Ë¤Æ½÷Í¥¶È¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂô¿¬¥¨¥ê¥«¡¢Éüµ¢¸å¥¤¥Ù¥ó¥È½éÅÐÃÅ
¢¡Âô¿¬¥¨¥ê¥«¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÇÐÍ¥
º£²ó¡¢Âô¿¬¤È¤È¤â¤Ë¡ÖDIG¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëÇÐÍ¥¤Î·¦ÄÍÍÎ²ð¤Ï¡¢2012Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¥Ø¥ë¥¿¡¼¥¹¥±¥ë¥¿¡¼¡×¤«¤é10Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥Ó¥Ç¥ª½Ð±é¤·¤¿·¦ÄÍ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂô¿¬¤Ï¡Ö·¦ÄÍ¤µ¤ó¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¡£¤¹¤´¤¤ÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£¤Þ¤¿¡¢°õ¾Ý¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤ÈºÆ¤Ó¡Ö¤â¤¦ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖDIG¤Î¥í¡¼¥ó¥Á¤òµÇ°¤·¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¥¹¥Î¡¼¥¦¥§¥¢¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¡¢Àã¤À¤ë¤Þ¥±¡¼¥¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢·¦ÄÍ¤«¤é¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¥±¡¼¥¤¬±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¯¤ë¤ÈÂô¿¬¤ÏËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¢¡Âô¿¬¥¨¥ê¥«¡¢2024Ç¯¤Ë½÷Í¥¶ÈÉüµ¢
Âô¿¬¤Ï2019Ç¯11·î16Æü¤ËËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢2020Ç¯¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖóÊÎÛ¤¬¤¯¤ë¡×¤ò¹ßÈÄ¡£¤½¤Î¸å¤Ï½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òµÙ¶È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2024Ç¯¤è¤ê¿·¹ñÎ©·à¾ì Ãæ·à¾ì¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤¿ÉñÂæ¡ÖÍßË¾¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÅÅ¼Ö¡×¤Ë¤Æ½÷Í¥¶È¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û