¸µ¡Ö±«¾å¤¬¤ê·è»àÂâ¡×¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµÜÇ÷ÇîÇ·¤µ¤ó¤¬2025Ç¯10·î9Æü¡¢Âçºå¤Ë¤¢¤ë¼Â²È¤Î¤¿¤³¾Æ¤Å¹¡Ö¤ß¤ä¤¿¤³¡×¤¬ÊÄÅ¹¤·¤¿¤³¤È¤òYouTubeÆ°²è¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡ÖÄ¹¤¤´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
µÜÇ÷¤µ¤ó¤Ï9Æü¡¢¡ÖÈá¤·¤¤¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤¬¤¢¤ë¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢ÊÄÅ¹¤òÅÁ¤¨¤ëÅ¹¤ÎÅ½¤ê»æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤³¤Á¤é¡¢ÊÄÅ¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤³¤ÎÅ½¤ê»æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÊÄÅ¹¤·¤Þ¤·¤¿¡¡9·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡Ä¹¤¤´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤ß¤ä¤¿¤³¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢µÜÇ÷¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤ÈËå¤â½Ð±é¡£µÜÇ÷¤µ¤ó¤é¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢µÜÇ÷¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤¬ÄêÇ¯Âà¿¦¤·¤Æ¤«¤é»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¡Ö¤ß¤ä¤¿¤³¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤³¾Æ¤Å¹¤ò±Ä¤à¤³¤È¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢º£²ó¤ÎÊÄÅ¹¤Þ¤Ç15Ç¯´Ö·Ð±Ä¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÊÄÅ¹¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÜÇ÷¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡¢¡Ö¤É¤ó¤É¤ó²¿ÃÊ³¬¤Ë¤âºàÎÁÈñ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÃÍÃÊ¤â¤ä¤Ã¤È400±ß¤Ë¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤â¤¦°ì²óÃÍ¾å¤²¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢½ë¤µ¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤»þ¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡¢¤³¤ì°Ê¾åÂ³¤±¤Æ¤â²ó¼ý¤Ç¤¤Ê¤¤¤ä¤í¤¦¤·¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â·ÐÈñ¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÀÖ»ú¤Î¾å¤Ë¤ª¶â½Ð¤·¤Æ²¿¤·¤Æ¤ë¤³¤È¤ä¤í¡¢¤â¤¦¤³¤ÎºÝ¤ä¤á¤è¤¦¤«¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µÜÇ÷¤µ¤ó¤â¡¢¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤ª¶âÌÙ¤±¤Î¤¿¤á¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤´¶á½ê¤µ¤ó¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤é¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç»Ï¤á¤Æ¤ë¡×¤ÈÊäÂ¤ÇÀâÌÀ¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢µÜÇ÷¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡Ö»ÅÆþ¤ì¤ÎÃÍÃÊ¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð²ó¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤ó¤ä¤±¤É¡×¤È¤â¡£µÜÇ÷¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö15Ç¯¤Î¤ß¤ä¤¿¤³Ëë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È²þ¤á¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£
µÜÇ÷¤µ¤ó¤ÏX¾å¤Ç¤â¡¢¡ÖÂçÊÑ»ÄÇ°¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÄÅ¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç±þ±ç¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£